Psiholozi savjetuju da se djeca pohvaljuju zbog uloženog truda, a ne zbog inteligencije

Foto: Pixabay

Novo istraživanje je pokazalo da djeca koja se često hvale zbog inteligencije češće varaju na ispitima.

Istraživanje se oslanja na studiju koju je proveo Carol Dweck koji je 40 godina proučavao djecu i dokazao da djeca koja su hvaljena zbog uloženog truda, a ne zbog sposobnosti imaju veće šanse za uspjeh jer su više motivisana.



Ako djeca vjeruju da njihova inteligencija može da se razvija, a ne da je data i nepromjenljiva, lakše će se suočavati s preprekama, tvrdio je Dweck.



Posljednje istraživanje pokazalo je da djeca koja se hvale isključivo zbog inteligencije, a ne zbog truda češće varaju kako bi postigli cilj i opravdali to što se od njih očekuje da uvijek budu najbolji.



"Naše istraživanje otišlo je dalje i pokazalo da šteta nastaje ne samo u domenu motivacije, nego i u moralnom domenu. Takve pohvale 'tjeraju' dijete da vara kako bi nešto postigao", rekao je koautor studije psiholog Gail Heyman.



Istraživanje je provedeno među 300 djece. Jedna grupa je hvaljena zbog inteligencije, druga zbog truda, dok treća grupa nije nikako pohvaljena.



Djeca su zamoljena da ne varaju na ispitu, a nakon što su ostala sama u ispitnoj sali, ona koja su dobijala pohvale zbog inteligencije, varala su i pokušala doći do odgovora koji su se nalazili na drugom stolu.



Koautor istraživanja Kang Lee naglašava da se djetetu treba uputiti prava pohvala koja se odnosi na njihov trud te da djeca kojima se stalno govori da su pametna će vjerovatno više osjećati pritisak da stalno urade dobru stvar i budu najbolji, što može dovesti i do varanja.