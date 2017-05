Mentos je jedan od najpoznatijih svjetskih brendova bombona koji svake godine obraduje fanove širom svijeta sa novim idejama za ukusne bombone. Fanovi iz Bosne i Hercegovine su među prvima dobili priliku probati novo limitirano izdanje Mentos Say Hello bombona.

Putem društvenih medija, povezivanje je postalo jednostavnije, ali je sve teže napraviti prvi korak u stvarnom svijetu. Zato su tu nove Mentos Say Hello bombone sa kojima nikad nije bilo lakše i zabavnije pozvati nekoga na druženje.U Mentos Say Hello pakovanju na svakoj bomboni je otisnut emotikon koji podstiče na interakciju, povezivanje i zabavu: zagrli nekoga, nasmij se, namigni, uslikaj selfie, pleši, pjevaj, pošalji poljubac i mnoge druge zabavne aktivnosti. Fanovi iz Bosne i Hercegovine će uživati u okusima narandže i maline sa 34 različita otisnuta emotikona.Svi fanovi mogu se pridružiti zabavi i učestvovati u nagradnoj igri na Facebook stranici Mentos BA, a da bi učestvovali uizazovu potrebno je postaviti fotografiju sa izvršenim zadatim izazovom. Svake sedmice fanove očekuje novi izazov na Facebook stranici Mentos BA i zato ne propustite priliku učestvovati i osvojiti vrijedne nagrade. Podijelite Mentos bombone i pozovite nekoga na druženje.Više informacija o nagradnoj igri "Mentos Say Hello" možete pronaći na Facebook stranici Mentos BA