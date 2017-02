Oslo stanovnicima daje 1.200 dolara za kupovinu električnih bicikala

Dok Finska u okviru društvenog eksperimenta nezaposlenim osobama daje 600 dolara analizirajući pri tome koliko takav potez pomaže nezaposlenima da se uključe u tržište rada, Oslo je odlučio stanovnicima dati duplo više kako bi sačuvao okoliš. Vlada stanovnicima nudi 1.200 dolara za kupovinu električnog bicikla.

Vlada se na ovakav potez odlučila zbog povećanog zagađenja zraka, ali i kako bi smanjila ovisnost o automobilima i promovirala čišći način prijevoza.



Zamisao je da ljudi kupe električne bicikle na kojima će se moći voziti zajedno s teretom kao što su namirnice, torbe i druge lične stvari koje inače stavljaju u gepek automobila. S obzirom da se cijene električnog bicikla kreću od 2.500 do 6.400 dolara, bonus će pokriti između 25 do 50 posto ukupnih troškova.



Norveška je izdvojila impresivnu milijardu dolara za biciklizam, uključujući nove staze i više električnih bicikala. Međutim, neće svi stanovnici dobiti 1.200 dolara za bicikl jer se iz budžeta izdvajaju sredstva za 500 do 1.000 stanovnika, zbog čega se pretpostavlja da ovaj potez neće napraviti značajne promjene u problemima sa smogom.



U sklopu promocije biciklizma, Oslo je privremeno zabranio dizel vozila, a glavni cilj je da od 2019. godine nema vozila u centru grada.