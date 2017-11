Najbolji načini da izgubite najviše kalorija u sat vremena

Kada je riječ o vježbanju, najbolji izbor je onaj koji vam najviše odgovara i kojem ćete stoga biti najviše dosljedni. Ipak, kako je mnogima jedan od osnovnih ciljeva vježbanja gubljenje kalorija, trebali biste izabrati onu tjelesnu aktivnost kojom se sagorijeva najviše energije.

U nastavku teksta pročitajte koji su to popularni sportovi koji troše najviše kalorija.Ove dvije aktivnosti troše jednako kalorija. Tempom trčanja od 13 km/h žene sagorijevaju 861, a muškarci 1.074 kalorija po satu. Ovim tempom, kilometar se istrči za otprilike sedam minuta.Igranjem nogometa žene u jednom satu potroše 752 kalorije, a muškarci 937.Plivanje je jedna od tjelesnih aktivnosti koja "angažuje" najviše mišića, a tokom koje žene troše 715, a muškarci 852 kcal/h.Igranjem tenisa, košarke te planinarenjem žene sagorijevaju 584, a muškarci 728 kalorija po satu.Rekreativno rolanje podrazumijeva trošenje 548 kalorija po satu kod žena te 683 kod muškaraca, dok će ozbiljniji sportisti koji postižu maksimalne brzine potrošiti još više energije.Ovom zabavnom aktivnošću žene troše 511, a muškarci 637 kalorija po satu, a treba naglasiti i to da zahtjevnije i češće akrobacije znače i veći broj utrošenih kalorija.Ova aktivnost troši 438 kalorija po satu kod žena, a 546 kod muškaraca.Tokom jednog sata pješačenja žene potroše 438 kcal, a muškarci 546.Podizanjem tegova žene u satu potroše 365, a muškarci 455 kalorija.Žene skijanjem potroše 314, a muškarci 391 kaloriju po satu.Laganom vožnjom biciklom (do 20 km/h) žene potroše 292, a muškarci 364 kalorije u jednom satu.Žene kuglanjem potroše 219, a muškarci 273 kalorije u jednom satu.