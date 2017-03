Ime Sarajke Sarah Čerkez poznato je i onima koji ne prate modnu scenu. Već godinama je Milano, u kojem gradi uspješnu manekensku karijeru, njena adresa. Iako je radila za velika imena modne scene Sarah je ostala jednostavna, obična djevojka, a u razgovoru za Klix.ba, priznaje da je, između ostalog, ponosna na to i porodicu kojoj se u ovoj godini planira posvetiti.

Ime Sarajke Sarah Čerkez poznato je i onima koji ne prate modnu scenu. Već godinama je Milano, u kojem gradi uspješnu manekensku karijeru, njena adresa. Iako je radila za velika imena modne scene Sarah je ostala jednostavna, obična djevojka, a u razgovoru za Klix.ba, priznaje da je, između ostalog, ponosna na to i porodicu kojoj se u ovoj godini planira posvetiti.