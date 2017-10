Aida Karamehmedović, po struci grafička dizajnerica, nova je Miss BiH koja će našu zemlju predstavljati na izboru Miss svijeta 2017. Za Klix.ba rekla je kako joj je ova pobjeda ispunjenje sna te da će dati sve od sebe kako bi ostvarila pobjedu na takmičenju koje će se održati 18. novembra u Kini.

Rođena je u Švedskoj, porijeklom iz prelijepog hercegovačkog grada Trebinja, Aida od malih nogu svake godine dolazi u BiH i, kako kaže, pobjeda joj mnogo znači, jer joj je oduvijek bio san da postane Miss BiH, koji je sada, s 24 godine, i ostvarila.



"Pobjedu i jesam i nisam očekivala, nije se znalo koja će djevojka biti izabrana, jer je bilo nekoliko djevojaka koje su bile favoritkinje. Ali, uvijek sam imala osjećaj da ću pobijediti", govori Aida i dodaje kako je fantastičan osjećaj važiti za najljepšu djevojku jedne zemlje te da je ponosna na to.



Aidi je takmičenje bilo veoma lijepo iskustvo, ne samo zbog pobjede, već i zbog atmosfere među djevojkama koja je sve vrijeme bila odlična. Iako je pomalo očekivala svađu i ljubomoru među djevojkama, super su se slagale, a nada se da će se novo prijateljstvo s kandidatkinjama Eminom i Adelisom, s kojima se najviše zbližila, nastaviti.



Iako ju je titula najljepše djevojke u BiH opremila potrebnim samopouzdanjem i iako zasad nema tremu, Aida kaže da će se trema vjerovatno pojaviti kasnije, kako se takmičenje bude približavalo.



"Nikad se ne zna ko će pobijediti, to bih mogla biti ja ili neka druga djevojka. Ja ću dati sve od sebe da bih ostvarila što viši plasman u takmičenju", govori nam Aida.



Koliko je bitno posvećivati pažnju njezi i izgledu tijela te zdravlju govori i činjenica da Aida vježba u teretani četiri-pet puta sedmično, jer, kako kaže, nema boljeg osjećaja nego kad završiš fitnes i znaš da si dao sve od sebe. Smatra da se zdrav način života i zdrava ishrana uveliko odražavaju na fizički izgled i ljepotu. Aida kupuje samo organsku hranu i izbjegava šećer i crveno meso.



Ističe kako joj podrška porodice i dviju starijih sestara mnogo znači, kao i podrška cijele ekipe iz Direkcije Miss BiH zajedno s direktoricom Stelom Zubak Jovanović, koji joj pružaju punu podršku i stručnu pomoć.



Aida, koja inače radi kao grafička dizajnerica, modelingom se bavi dugi niz godina i radila je u Švedskoj i u Milanu, ali je tu karijeru ipak stavila u drugi plan kada je upisala fakultet.



"Ne znam šta će biti u budućnosti, ali volim vjerovati u to da me najbolje u životu tek čeka. Karijera modela nije veoma duga, obično model ide u penziju oko tridesete godine. Ali ja volim modeling i bavit ću se njime koliko god mogu, poslije toga mogu se uvijek osloniti na fakultet", rekla je za kraj našeg razgovora Miss BiH za Miss svijeta 2017 Aida Karamehmedović.