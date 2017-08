Pjevač Harry Styles ima najljepše oči na svijetu, George Clooney savršeno lice, a Ryan Gosling najseksipilniji nos, prema zlatnom presjeku.

Grupa pametnih ljudi u drevnoj Grčkoj je napravila formulu koja favorizuje simetriju, a pomoću koje se utvrđuje šta lijepo lice čine sjajnim. Prema formuli, to je korijen zlatnog presjeka, tvrdi doktor Julian De Silva.



Inače, zlatni presjek je matematičko-strukturalni pojam kojeg se najčešće veže za umjetnost, jer je u historiji umjetnosti najčešće korišten. To je način podjele neke vrijednosti s faktorom od približno 1,6. Poznat je i kao zlatna sredina te božanski ili zlatni omjer.



Danas postoje određene tehnike mapiranja lica koje slijede smjernice drevnih Grka. Prema De Silvinim izračunima, George Clooney je moderni standard za savršenstvo.



"On ima divnu simetriju lica i najbliži je onome što su Grci smatrali savršenim licem", kazao je De Silva.



Tokom mapiranja drugih poznatih lica, De Silva je utvrdio da bi Ryan Gosling trebao osvojiti prvu nagradu ukoliko bi postojalo takmičenje za najseksipilniji nos, Bradley Cooper je odmah iza Clooneyja sa savršenim licem, a Harry Styles se može pohvaliti savršenim očima i bradom.