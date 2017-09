Lilocosmetics d.o.o ovlašteni je zastupnik za BiH brendova Clarissa nails, Super nails, Fanola, Oro therapy, Bythea, Tocco magico, Ardell i mnogih drugh. Kompanija koja nudi klasičnu i modernu liniju profesionalnih proizvoda koji će zadovoljiti zahtjeve svake žene. O kompaniji i njenim proizvodima govori osnivačica i direktorica kompanije Marija Spirkovska.

Kompanija Lilocosmetics se bavi prodajom kozmetičkih proizvoda, od materijala za nadogradnju noktiju, preko materijala za depilaciju, parafinskih tretmana, pedikira, SPA tretmana, nadogradnje trepavica, pribora za manikir i pedikir, lakova visokog porculanskog sjaja, pa do najnovijih proizvoda za njegu lica i tijela.U BiH su mnogi ljudi nezaposleni, a upravo je nezaposlenost jedan od najvećih razloga zbog kojih napuštaju našu zemlju. Situacija u Makedoniji nije bolja, ali to nije spriječilo Mariju da studira u Holandiji i magistrira u Rimu, a potom svoje poslovne ideje implementira u BiH."Ako radite marljivo, željni ste da naučite i usavršite svoje vještine te konstantno postajete bolji, onda možete živjeti i napredovati bilo gdje. Pogađaju me česte žalbe kako nema posla, jer je mogućnosti zaista mnogo. U takvim situacijama ne znam kako bih reagovala, jer smatram da se radi samo o izgovorima. Mnogi se neće složiti samnom ali je lako davati savjete iz zone komfora, umjesto da se nešto konkretno poduzme. Mnogi tvrde da za posao treba imati poznastva, no, ne slažem se s tim iako sam svjesna da ima takvih slučajeva. Vjerujem u "nafaku", nju vam ne može niko uzeti, ali se za nju treba boriti", izjavila je Spirikovska.Njena ideja o biznisu s kozmetikom se pokazala uspješnom, a kompanija se konstantno širi i napreduje. Važan faktor tog napretka je i adekvatno obrazovanje."Nakon završenih studija sam dobila ponudu da svoje vještine i znanje usavršim u jednoj talijanskoj kompaniji sa sjedištem u Rimu, a s ciljem da njihovo dotadašnje poslovanje premjestim izvan Italije, odnosno, da započnem proces internacionalizacije. Ponudu sam prihvatila 2007. godine, a deset godina kasnije vidim da sam zajedno sa svojim talijanskim kolegama stvorila mrežu i proširila tržište poslovanja na 30 centara. Svake godine napredujem. Od 2009. godine sam sa suprugom Bosancem iz Kaknja u vlastitom biznisu te danas uživam u radu s kvalitetnim timom ljudi. Naš cilj je da budemo drugačiji te da smo na raspolaganju našim klijentima u svakom trenutku. Oni to itekako cijene, a upravo je to moja najveća satisfakcija. Naš rad su klijenti prepoznali", rekla je direktorica kompanije Lilocosmetics.U BiH nije lako pokrenuti biznis zbog specifične situacije u zemlji, no, Lilocosmetics je primjer da se do uspjeha može doći bez većih poteškoća."Nasuprot pričama koje kruže, pokretanje kompanije u BiH za mene nije bilo teško, nego brzo i jednostavno. Sjedište nam je u Kaknju i zahvalni smo lokalnim institucijama s kojima od početka imamo odličnu saradnju. Općina Kakanj može poslužiti kao primjer drugima, jer podstiče ljude da ulažu u male biznise, kojim pomažu sebe i društvo u kojem žive. Uspjeh ovisi o osobi, ali se mora pokušavati. Moja sreća je u tome što volim posao koji radim, brinem se o ženama koje vole život i slave svaki njegov dan. Spoj emocija i profesionalnosti je dobitna kombinacija, jer dobar proizvod ne vrijedi ako niste okruženi pravim ljudima", kazala je Spirkovska."Lilocosmetics snabdijeva profesionalne djelatnike u sferi kozmetike i beauty sektora naše zemlje. Mi nudimo kompletnu paletu proizvoda, materijala, mašina i dodataka, kao i početne pakete za frizerske i kozmetičke salone te opremu za spa centre, salone za manikir i pedikir. Također, opskrbljujemo salone koji pružaju usluge permanentnog make upa. Ako neko pokreće biznis u ovim kategorijama, u našoj kompaniji može dobiti kompletnu opremu, odnosno start paket za pokretanje biznisa", istakla je Marija.Ambicije kompanije Lilocosmetic su visoke, ulaže se dosta truda u praćenje trendova, a aktivnosti u vidu seminara i drugih vidova edukacije su česte."Naša vizija je da budemo u mogućnosti ponuditi našim klijentima više profesionalnih brendova u svakoj od navedenih oblasti. Primjera radi, ako želite otvoriti salon za nokte, onda na raspolaganju imate četiri vrhunska brenda iz Evrope i SAD-a. Time dajemo više mogućnosti potencijalnim kupcima da na jednom mjestu pronađu sve što žele. Naš zadatak je da zadovoljimo sve ukuse, pa konstantno uvodimo nove brendove u našu ponudu. Za klijente organizujemo seminare te dovodimo poznata imena iz svijeta kozmetike i beauty sektora. Na to sam posebno ponosna, jer svojim klijentima pružam najbolju edukaciju. Naša zemlja ima mnogo stručnjaka i edukatora koji su ponikli u našim radionicama",Lilocosmetics planira unaprijediti svoju ponudu i ugodno iznenaditi svoje klijente."Što se tiče planova, do kraja godine želimo u BiH i na Balkan uvesti jedan potpuno novi brend, to će biti nešto jako uzbudljivo", završila je Spirikovska.Sjedište kompanije Lilocosmetics se nalazi u ulici Alije Izetbegovića bb, Lamela Niz A u Kaknju, asu 032/552430, 032/552-431, 062/892-324 teViše informacija o kompaniji moguće je pronaći na zvaničnoj internet stranici te na FB stranici