Kendall Jenner će biti uručeno priznanje za modnu ikonu decenije

Kendall Jenner (Foto: EPA)

Američka popularna manekenka Kendall Jenner, koja šeta pistama od 2011. godine, počastvovana je priznanjem za modnu ikonu decenije koje će joj biti uručeno 8. septembra tokom svečane ceremonije dodjele nagrada The Daily Front Row's Fashion Media Awards.

Iako 21-godišnja Jenner nema mnogo iskustva iza sebe, za razliku od brojnih drugih modela i manekenki, činjenica je kako je ona proteklih godina postala jedno od najpoznatijih i najpoželjnijih lica u modnoj industriji. Prema Forbesovoj listi, ona je prošle godine bila treći najplaćeniji model u svijetu, sa zaradom od 10 miliona dolara. Najplaćenija manekenka na svijetu je Gigi Hadid.



Jenner je postala popularna televizijska ličnost, a poslije i model, nakon pojavljivanja u showu Keeping Up with Kardashians. Mlada ljepotica danas je prvi izbor brojnih modnih kuća. Prije dvije godine ona je imala udarnu sezonu kada je na sedmicama mode u New Yorku, Milanu i Parizu šetala po pistama u kombinacijama najpoznatijih modnih dizajnera.



Poslije je Jenner dobila priliku da prošeta kao anđelica i prestižnom pistom Victoria Secreta. Nakon što ju je Forbes uvrstio na listu najplaćenijih modela, Jenner je postala i jedna od 15 najpraćenijih slavnih ličnosti na Instagramu. Zahvaljujući tome, Jenner najviše novca zarađuje reklamirajući razne proizvode na društvenim mrežama. Ona po jednoj objavljenoj sponzoriranoj fotografiji zaradi blizu 400.000 dolara.