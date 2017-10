Ida Sharise Ovmar je švedska missica rođena 17. jula 1995. godine u gradu Lulei na sjeveru Švedske, a trenutno živi u Štokholmu. U razgovoru za portal Klix.ba je govorila o svojoj karijeri, interesovanjima, hobijima i planovima za budućnost

Ida Sharise Ovmar je švedska missica rođena 17. jula 1995. godine u gradu Lulei na sjeveru Švedske, a trenutno živi u Štokholmu. U razgovoru za portal Klix.ba je govorila o svojoj karijeri, interesovanjima, hobijima i planovima za budućnost

A post shared by IDA OVMAR (@idaovmar) on Aug 20, 2017 at 1:31am PDT

Ida pripada narodu Sami iz Laponije, čiji se pripadnici smatraju starosjediocima Švedske. Ona je na tu činjenicu veoma ponosna i uvijek ističe etničku pripadnost. Radi se zapravo o Laponcima, autohtonom narodu koji živi na sjeveru Norveške, Švedske, Finske i Rusije. Shodno tome, njeni hobiji, ali i zanimanje se itekako razlikuju od missica na koje smo navikli.Dvadesetdvogodišnja ljepotica voli putovati i upoznavati nova mjesta širom svijeta, a omiljenu destinaciju joj je teško izdvojiti. Ipak, dom je iznad svega."Još uvijek istražujem svijet, ali u jedno sam sigurna, Švedska Laponija je nevjerovatna tokom svih godišnjih doba. Volim otići u svoju kolibu koja se nalazi u šumi, ljepšeg mjesta od doma zaista nema. Dosad sam posjetila SAD, Veliku Britaniju, Španiju, Norvešku, Finsku, Tursku, Francusku, Kipar, Njemačku, Poljsku, Portugal i Kinu", izjavila je Ovmar za Klix.ba.Najveći dio vremena provodi baveći se pecanjem te lovom u šumi. Lov je tradicija u njenom narodu, koju ona brižljivo čuva."U mojoj porodici moja majka i ja se bavimo lovom. Također, sve moje rođakinje čine isto. Za Sami narod lov je bio i ostao način da prežive, da skupljaju hranu i zarađuju novac. To je jednostavno način življenja, a također i način da se brinemo o prirodi. To zapravo održavanje ravnoteže i odgovarajuće populacije životinja u šumi. Lov je za mene jedan od načina da provodim vrijeme u Švedskoj Laponiji, da budem u prirodi te da budem aktivna i opuštena daleko od ostatka svijeta“, pojasnila je Ovmar.Trenutno ide na kurs kako bi dobila dozvolu za vožnju motornih sanki, dok naredne godine želi učiti o ekonomiji i biznisu.Ida trenutno pohađa i akademiju koja će joj donijeti licencu profesionalnog trenera, a motiv joj to što želi inspirisati druge da žive zdravim načinom života kao i ona. Na Instagramu ima veći broj fanova."Svakog jutra hodam u šumi, to me oslobađa od stresa i omogućava mi da budem svježa za početak dana. Trudim se biti aktivna svakog dana, bez obzira šta radim. U teretani sam dva do šest puta sedmično, volim jogu i funkcionalne treninge. Vjerujem da je jako važno imati zdravu rutinu svakog dana, nikad ne sjedim predugo, koristim stepenice i slično. Moja ishrana je bazirana na biljkama, jedam zdravo kako bi dobila energiju i zaštitila se od bolesti. Šećer ne konzumiram, umjesto toga jedem voće. Naravno, ponekad uživam u nekom veganskom slatkišu", rekla je lijepa Šveđanka.Pred kamere je stala veoma mlada, zahvaljujući svojoj ljepoti je postala i Miss Švedske, a potom i Miss Continents. O njenoj ljepoti se polemisalo nakon što je krunisana za Miss Švedske, mnogi nisu mogli vjerovati u njenu prirodnu ljepotu. no, ona je potpuno prirodna te ističe da "samo izgleda poput jedne Sami žene iz Laponije"."Prvi put sam se našla pred kamerama kada sam imala samo 12 godina te sam glumila u švedskoj TV seriji. Kao sedamnaestogodišnjakinja sam se počela takmičiti na međunarodnim izborima ljepote, a prije godinu dana sam osvojila titulu Miss Universe Švedske te sam izabrana da predstavljam svoju zemlju na izboru Miss Universe. Također, postala sam prva žena izvan SAD-a koja je osvojila titulu Miss Continents. U proteklom periodu sam radila kao model, hostesa i predstavnica različitih kompanija i humanitarnih projekata", kazala je Ovmar.Njen plan je da ostane u svijetu show businessa."Naravno, želim ostati u show businessu, namjeravam osnovati svoju kompaniju i pokrenuti posao u budućnosti. Ostat ću aktivna i u humantarnim projektima, borit ću se za prava djece jer je to najbliže mom srcu", riječi su naše sagovornice.Na pitanje o tome kako sebe opisuje i kakve muškarce voli, Ida je dala iskren odgovor."Smatram se kreativnom, iskrenom osobom koja oma otvorene poglede na svijet. Volim intelektualne muškaarce, koji su skromni i čvrsto nogama na zemlji, ali koji vole živjeti život punim plućima", završila je Ovmar.