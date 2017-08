Dašak holivudskog glamura na crveni tepih Sarajevo Film Festivala ove godine donio je brend Mateyaneira iza kojeg stoje mlade dizajnerice Mateja Dujić i Neira Sinanbašić. Mnoge zaljubljenice u visoku modu, uključujući i voditeljicu programa SFF-a Maju Čengić, prošetale su u njihovim bezvremenskim kreacijama minimalističkog dizajna koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Kolekcija CUT

(Ne)osvještenost šire javnosti

"Imale smo određeni koncept za 23. SFF na osnovu kojeg su nastale skice za svaku kreaciju. Prilikom stvaranja skica imale smo na umu i kome bi te ideje bile prezentirane i to je dosta utjecalo na samu ideju. Odmah nakon prezentiranja dizajna i uzoraka materijala krenule smo u izradu, jer nijedna ideja nije imala izmjena, što je znak da smo prepoznale i utkale u dizajn lični stil naših ambasadorica na crvenom tepihu", ispričala nam je Neira.Sve haljine su imale ručno vezene dijelove i proces izrade je, prisjeća se, bio dugotrajan."Mnogo je neprospavanih noći iza nas, međutim, sve se to zanemari kada se osvrnemo na finalni rezultat", rekla je.Mateja i Neira prijateljice su od srednje škole, a domaću modnu scenu osvojile su kolekcijom CUT koju su predstavile javnosti početkom godine, a koja je, u konačnici, rezultirala kreiranjem brenda Mateyaneira."U CUT kolekciji smo se bazirale na krojeve i njihovo pojednostavljivanje i iz toga proizilazi i sam naziv CUT (eng.- kroj, rez). U kolekciji smo stavile fokus na ženska odijela, gdje smo htjele ponuditi neke više 'fashionable' komade koji se lako mogu uklopiti i u svakodnevni outfit. Od boja ne bježimo ali u prvoj kolekciji i u strogoj liniji koju smo provukle kroz komade htjele smo zadržati čistoću upotrebom 'ne-boja'", rekla je Mateja.U procesu izrade ovaj modni dvojac zaista koristi kvalitetne materijale. Kroz razgovor su nam rekle kako su u potrazi za materijalima otišle u italijanski gradić Prato, poznat po tekstilnoj industriji, a gdje su pronašle idealnu čohu, kašmir-vunu, hladnu vunu za odijela i svilu. Mateja ističe kako su njihovi odjevni predmeti savremeni izgledom i tradicionalni u izradi te da je to njihov način borbe protiv uniformiranosti i imitacije."Smatrajući hiperprodukciju neodgovornom i štetnom, nastojimo njegovati odgovoran i promišljen pristup modi u kojem, pored dizajna, na prvo mjesto stavljamo kvalitet samog materijala i etičnost izrade. Naši komadi su djelo vještih ruku nekoliko krojača i krojačica koji u malom kreativnom pogonu sve kroje i šiju ručno i po mjeri kako biste dobili jedinstven proizvod koji će uspješno odolijevati vremenu", rekla je Mateja.Neira dodaje kako je njihov cilj dugotrajnost i personaliziranost uspješnih odnosa s klijenticama kroz dugotrajnost i personaliziranost dizajna. Smatraju da proizvod treba testirati na sebi i kažu da odjevne predmete Mateyaneira nose kad god imaju priliku za to."Naš dizajn je namijenjen svim ženama kojima odgovaraju naša estetika i energija kojom odiše kolekcija. Mislim da nismo dizajnirale za određenu skupinu, nego smo kreirale stvari s određenim stavom - taj stav neko ili ima ili nema, nekome se dopada ili ne", rekle su.Smatraju kako je bh. modna scena dobra i ističu da je mnogo dizajnera koji vrijedno rade i stvaraju, kritikujući pritom osvještenost šire javnosti koja, ističu, radije kupi deset nekvalitetnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, nego jedan kvalitetan i jedinstven komad domaćih dizajnera."Modna industrija je širok pojam i nisu svi njeni dijelovi odgovorni i etični, zato je na ljudima da biraju i odluče šta će podržati, a šta ne. Osjećam se kao da domaći dizajn treba reklamirati kao organsku hranu - to je odjeća za koju znate gdje i kako je proizvedena, gdje su radnici plaćeni po standardima ovih država, gdje kupovinom jednog proizvoda lančano podupirete minimalno četiri osobe, u krajnjoj liniji i razvoj biznisa, a samim tim i standard života", rekla je Neira dodajući kako ona i Mateja rade s kožom koja je proizvedena u Visokom.Mateja i Neira planiraju plasirati svoje proizvode u što više concept prodavnica u regiji i inozemstvu, ali i nastaviti razvoj linije proizvoda.Njihove proizvode možete pogledati na njihovoj Facebook stranici i Instagram profilu, a upit možete poslati i putem maila [email protected] Mateyaneira odjevne predmete možete pogledati u Concept store Burtuqaali u Sarajevu, One piece concept store u Abu Dhabiju, kao i na njihovoj web stranici i online shopu.