Na ovogodišnjoj Sedmici mode u Parizu svoju novu kolekciju "Infinity" predstavila je i bh. dizajnerica Belma Tvico. Kolekcija je predstavljena u showroomu koji se održava u lancu luksuznih hotela The Westin Paris, gdje je Belma prostor dijelila sa eminentnim brendovima poput Basil Soda, Christian Siriano i Said Kobeisy.

Kolekcija je privukla veliku pažnju kupaca, a pogotovo influensera u modi, muzici, umjetnosti i filmu. Dogovorena je saradnja sa velikom francuskom glumicom Julie Judd koju pamtimo po ulogama i filmovima "Jackie", "Dont Panic", "The Duchess of Langeais" i "Head in the clouds". Judd je izrazila veliku želju i za dolazak na naredni Sarajevo Film Festival.



Sedmica mode u Parizu je mjesto modnih susreta, pa je tako i Belma Tvico prisustvovala brojnim revijama, poput one modnog brenda Emanuel Ungaro nakon čega je bila pozvana i u njihov showroom koji se nalazi u Avenue Montaigne.



Između ostalog je bila i na Lancaster party-u povodom otvorenja nove radnje u Saint Germainu.



"Infinity" je kolekcija inspirisana fluidnim futurističkim formama i pokretom, koje je Belma hrabro prenijela na tkanine. Uz saradnju sa umjetnicom Taidom Jašarević dizajnirani su namjenski materijali za proljeće/ljeto 2018. Printovi daju novu dimenziju krojevima po kojima je Tvico prepoznatljiva. U ovoj kolekciji Belma pravi blagi odmak od svojih uobičajenih stvari i kupcima nudi i novu viziju sportske elegancije.



Ključni komadi u kolekciji su ženstvene haljine, lepršave hlače koje se mogu stilizirati u različitim prilikama, bomber jakne u funky printovima i vizije poslovnih odijela u hrabrim bojama za samouvjerenu ženu našeg vremena.



Kolekciju čine spoj arhitekture, moderne umjetnosti i arta. Silueta je moderna lady koja kombinira streetstyle i voli kontraste modernizma i tradicionalizma. Dama koja nosi Belma Tvico voli bezvremenske krojeve koji su senzualni, usuđuje se kombinirati casual stil uz smjelu kombinaciju boja, poput: cherry tomato, ultra violet, spring crocus, lime punch, nude, sailor blue.



Materijali korišteni u Infinity proljeće/ljeto 2018 kolekciji su: organdin, viskoza, muslin svila, brokat, crepe, file til.



Ministarstvo kulture i sporta KS i Grad Sarajevo su ovaj projekt prepoznali kao afirmaciju bh. mode i grada Sarajeva i podržali ga.