Petak 28.09.2017. u Zagrebu bio je rezervisan za pravo žensko druženje: najnoviji i prvi ikad Avonov dual miris Eve Duet EDP lansiran je na posebnom događaju u prekrasnom ambijentu Kaptol Boutique Cinema i uz savršene delicije i iznenađenja Girls Weekend festivala. Opuštajući se uz Avonov Duet cocktail koji je ukombinirao jagodu i narandžu stvarajući i opet dual priču, uz ukusne zalogaje, slatke makarončiće i savršeno Somersby osvježenje, gosti su se prepustili mirisnoj i modnoj priči večeri.Poznata hrvatska dizajnerica Andrijana Subotić-Pjajčik svoju je ulogu kreativne žene koja zna što želi i vodi nas u nadrealnu stvarnost, pokazala predstavljanjem najnovije ETNA MAAR AW2017 kolekcije."Svaki put kad stvaram novu kolekciju moram pobjeći u svoj nadrealni svijet prepun ideja, a zatim se spustiti u realnost kako bih te ideje materijalizirala u kreacije pristupačne i razumljive Etna Maar ženi. I baš kao i u Eve Duet parfemu one tada imaju slobodu kreirati vlastite kombinacije i uživati u svojoj realnosti", kaže Andrijana.Inspirisana novim dual mirisom iz Avona, priču je zaokružila posebno dizajniranim dual crno-bijelim komadima koji, baš kao i Eve Duet miris, omogućuju kreiranje više kombinacija i savršeno se upotpunjuju.Posebno iznenađenje večeri bila je kreacija mlade dizajnerice Ene Jajalo iz Bihaća. Ena je rođena 1.8.1994. godine u Bihacu. Upisala je Tehnički fakultet u Bihaću 2013. godine i trenutno je apsolvent na odsjeku tekstilni dizajn. Osvrnula se na kreaciju koju je napravila u saradnji s Avonom "Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da surađujem s kompanijom Avon. Haljina koju sam kreirala nadahnuta je u potpunosti mirisom Eve Duet i onim što predstavlja: više slojeva ličnosti koji se nalaze u svakoj od nas. Svaka žena tokom dana prolazi kroz brojna raspoloženja i prilagođava se tome, a ovaj miris je prati. Moja haljina je oblikovana tako da nas bojom i oblikom asocira na mirisnu notu samog parfema. Donji dio haljine na čemu je i glavni akcent sastoji se od tri dijela. Prva dva dijela oblikovana su faldama tako da nas asocira na latice lopoča, dok je treći dio pušten da slobodno pada u svojoj punoj širini. Koristene su dvije nijanse ljubičaste boje, te čipka s perlama koja dominira u prvom planu i daje notu elegancije. Duboki V izrez koji ide do pojasa inspirisan je dizajnom bočice te nazivom parfema Eve. Ovaj V izrez ujedno daje i odredjenu dozu ženstvenosti i seksipila, a forma haljine dozu elegancije".Avon lansiranjem Eve Duet parfema slavi različitost uloga koju žena u svom životu odigrava svaki dan, i u tome uspijeva. Oba su parfema dizajnirana u savršenoj harmoniji kako bi se nosila samostalno ili se miješala stvarajući mnoštvo kombinacija. Od osvježavajućeg i razigranog cvjetno voćnog do senzualnog i zavodljivog cvjetno drvenastog mirisa, Eve Duet vodi vas na put istraživanja, otkrivanja uloga, zadovoljenja svojih želja i otkrivanja novih kontrasta. Kako bi personificirala mnoge strane Eve Duet mirisa, Eva Mendes u mnoštvu svojih vlastitih uloga, kao žena, majka, glumica, uspješna poslovna žena, predstavlja savršenu ambasadoricu ove nove mirisne priče.Viši parfemista IFF-a Jean-Marc Chaillon, ističe da Eve Duet dugotrajni mirisi imaju glavnu notu koja je u savršenom skladu u obje komponente – egzotični amazonski lopoč koji cvjeta samo 3 dana tokom godine. Lopoč mijenja boju i miris od zore do sumraka i savršeno utjelovljuje promjene kroz koje prolazi jedna žena tokom dana a to je i ideja vodilja mirisa Eve Duet. "Saradnjom s Avonom i vrhunskim poznavanjem i poštovanjem korisnika koje kompanija ima, uspjeli smo da kreiramo nešto jedinstveno lijepo", ističe Jean-Marc Chaillon.