Ukoliko ste zaljubljenik u prirodu i želite se prisjetiti djetinjstva, cilindrična staklena kućica na drvetu je upravo ono što vam treba. Njen dizajner je Kazahtanac Aibek Almassov, a njena gradnja će početi u junu 2017. godine.

Iako je dizajn osmišljen 2013. godine, Almassov nije planirao svoju ideju odmah provesti u dijelo. Za Business Insider je rekao da će sa svojim timom unajmiti građevinsku kompaniju koja bi radove na objektu trebala početi u junu 2017. godine.



Lokacija izabrana za gradnju ovog objekta je planinsko područje Almaty u Kazahstanu, a kućicu će moći unajmiti bilo ko uz rezervaciju.



S obzirom na to da objekat neće biti spojen na elektrodistribucijsku mrežu, kao izvor energije koristit će Teslin Powerwall, bateriju koja se puni solarnom energijom.



Kućica je zamišljena bez spavaće sobe, u njoj će moći boraviti tri do četiri osobe, a u centru četverospratne kućice nalazit će se stablo jelke okruženo stepenicama.



Pored fantastičnog pogleda na šumu koja je okružuje, na krovu kućice će se nalaziti solarni paneli za napajanje Teslinog powerwalla te sistem za pročišćavanje kišnice za potrebe toaleta na prvom spratu.



Allmasov ističe da se do sada za izgradnju kućice na drvetu moralo rušiti što se njemu ne sviđa te je osmislio dizajn koji ništa ne ruši već samo nadograđuje.