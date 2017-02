Italijanski arhitekta Stefano Boeri, poznat po projektu "Vertikalna šuma" u Milanu (dva tornja između kojih će se nalaziti više od 1.000 stabala), predstavio je plan za sličan projekt u istočnom kineskom gradu Nanjingu.

Italijanski arhitekta Stefano Boeri, poznat po projektu "Vertikalna šuma" u Milanu (dva tornja između kojih će se nalaziti više od 1.000 stabala), predstavio je plan za sličan projekt u istočnom kineskom gradu Nanjingu.

Kad Boeri zamišlja budućnost urbane Kine vidi puno zelenila. Hoteli i domovi koji integriraju biljni život u svoje fasade i na taj način pružaju dah svježeg zraka za metropolu koja se guši u smogu.Kompleks će se sastojati od dvije kule prekrivene sa 23 različite vrste drveća i više od 2.500 grmova. U tom kompleksu bili bi smješteni poslovni prostori, luksuzni hotel s 247 soba i škola pejzažne arhitekture.No, Boeri ima plan da u Kini stvori "gradove-šume"."Zamolili su me da dizajniram čitav grad u kojem neće sve zgrade biti neboderi, već će se sastojati od 100 ili 200 zgradi različitih veličina sa drvećem i drugim rastinjem koje bi se nalazilo na fasadama. Vrlo ozbiljno radimo na osmišljavanju ovog kompleksa zgrada, a mislim da će njihova izgradnja početi do kraja godine", rekao je Boeri za Guardian dodajući kako ćemo do 2020. godine imati priliku da vidimo prvi zeleni grad u Kini.Ipak, ističe kako je potrebno mnogo više od nekoliko nebodera prekrivenim drvećem da bi se očistio zrak u zagađenoj Kini."Dvije kule u tako velikom urbanom okruženju kao što je Nanjing su mali dopinos. Ali to je primjer i nadam se da će model 'vertikalne šume' biti kopiran i repliciran", rekao je Boeri.