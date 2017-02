Kada se probudite usred noći nemojte ustajati ni brojati koliko vam je sati ostalo do alarma

Nema ništa gore nego probuditi se usred noći i ne moći ponovo zaspati. Za sve one kojima "neće san na oči" dr. Michael Breus, specijalista za san i autor knjige "The Power of When", savjetuje šta uraditi ukoliko vam se to dogodi.

Foto: Ilustracija

Nema ništa gore nego probuditi se usred noći i ne moći ponovo zaspati. Za sve one kojima "neće san na oči" dr. Michael Breus, specijalista za san i autor knjige "The Power of When", savjetuje šta uraditi ukoliko vam se to dogodi.

Breus kaže da kada se probudite usred noći ne ustajete i ne idete u wc osim ako zaista ne morate. Dok spavamo srce ulazi u posebno stanje i tada ima blizu 60 otkucaja u minuti, dok se prilikom hodanja pojačava brzina rada srca. Kada se vratite na spavanje rad srca se treba opet usporiti, što se neće odmah dogoditi i upravo to je razlog zbog kojeg ne možete zaspati.



Objašnjava i kako mnogi ljudi imaju iracionalan strah od toga da se neće naspavati. Napominje da je, kada se probudite u noći, bitno da ne gledate na sat i ne brojite koliko vam je sati sna ostalo prije nego zazvoni alarm. Ako počnete razmišljati o tome sigurno je da nećete moći zaspati pa se umjesto razmišljanja opustite. Svaki put kada vam misli krenu na razmišljanje o spavanju prekinite ih i fokusirajte se na nešto drugo.



San ima pozitivan utjecaj na zdravlje, a s obzirom na to da nesanica muči mnoge stručnjaci upozoravaju da pazite na faktore koji remete san (kao npr. uspavljivanje uz pomoć televizije, konzumiranje teške hrane i nezdravih pića prije spavanja), jer problemi sa nesanicom mogu postati hronični.