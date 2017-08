Udruženje Giro di Sarajevo ove godine obilježava deceniju borbe za prava biciklista u Sarajevu, a u nedjelju, 3. septembra vozit će se i jubilarna 10. biciklistička utrka Giro di Sarajevo na ruti od Dobrinje do Vijećnice i nazad do Vilsonovog šetališta.

U proteklih deset godina, broj biciklista u Sarajevu se uvećao u toj mjeri da sada ta zajednica broji na desetine hiljada aktivnih biciklista koji bicikl koriste svakodnevno, kao rekreaciju ali i alternativno sredstvo prijevoza.Ali, problemi s kojima se suočavaju biciklisti ne jenjavaju jer vlast ne prati razvoj urbanog biciklizma na adekvatan način. Iz tog razloga biciklisti se i dalje suočavaju sa problemima koji mogu biti i opasni po život, a što je apsurdno – iako se korištenjem bicikla umjesto motornih vozila unapređuje život svih građana Sarajeva, to aktuelna vlast ne želi da vidi, te su tako ulaganja u biciklističku infrastrukturu minimalna."Deset godina pokušavamo skrenuti pažnju na sve benefite koje biciklizam donosi jednoj urbanoj sredini. Pisali smo dopise, potpisivali memorandume, pregovarali, kreirali idejna rješenja, učestvovali na konferencijama, organizovali rekreativne i takmičarske događaje, ali odgovor onih koji odlučuju o našem okruženju vrlo je slab. Vlast jednostavno nije zainteresirana za urbani razvoj ovog grada i nama je vrlo žao što to moramo konstatovati", ističe Nisad Selimović, predsjednik udruženja Giro di Sarajevo.Ovo udruženje je do sada na glavne ulice Sarajeva izvelo više od 10.000 biciklista, kroz centralni biciklistički događaj u cijeloj BiH, istoimenu rekreativnu vožnju koja je nastala upravo iz potrebe da se vlastima skrene pažnja na silne infrastrukturne probleme s kojima se biciklisti suočavaju. Sada, deset godina kasnije, cijela biciklistička zajednica suočena je sa možda i najvećim izazovom koji opet pred njih postavljaju vlasti."U Zakonu o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevu koji je nedavno usvojen stoji jedan član koji će naprosto uništiti biciklistički transport u Sarajevu. To je stavka u kojoj se zabranjuje saobraćaj biciklistima po pješačkim stazama, bez iznimke, bile tu staze ili ne. Svi smo svjesni koliko biciklističkih staza Sarajevo ima – nešto malo u Novom Gradu i ove sulude transferzale u Novom Sarajevu koje ne vode nikuda. Da je vlast slušala ono što su biciklisti govorili od osnivanja našeg udruženja, a mi samo prenosimo njihove poruke, sada bi imali Sarajevo povezano stazama i ne bi imali problem sa ovim zakonom. Ali, vlast njegovim donošenjem biciklistima bukvalno šalje šamar u lice za sve ono što su biciklisti učinili za ovaj grad da postane manje zagađen, da imamo manje gužve u saobraćaju, da uživamo u svom gradu", objašnjava Selimović.On dodaje da će se Giro di Sarajevo nastaviti boriti za prava biciklista i promjenu Zakona."Ima nade, jer smo otvorenim pismom kojim smo ukazali na problem vožnje po tramvajskim šinama, uspjeli promijeniti taj isti zakon prije nego je usvojen. Mi nastavljamo svoju borbu u ime svih sarajevskih biciklista jer ne želimo da budemo robovi onih kojima je automobil najveće blago u životu i koji ne vide dalje od svog dvorišta. Mislimo da svi zajedno možemo napraviti od Sarajevo mnogo ugodnije mjesto za život", kaže Selimović.Upravo u tu svrhu, udruženje organizuje i jubilarni, deseti Giro di Sarajevo, koji će po staroj ruti od Dobrinje do Vijećnice i nazad do Vilsonovog šetališta opet okupiti na hiljade biciklista koji će poslati jasnu poruku, a to je da se bore za bajkovito Sarajevo. U rekreativnoj vožnji mogu učestvovati svi koji posjeduju ispravan bicikl, osim djece do 12 godina starosti, kojoj je učešće zabranjeno iz sigurnosnih razloga.Registracija će se obavljati na startu (OŠ Skender Kulenović) od 15 do 16:45 sati, dok je start planiran za 17 sati. Nakon dolaska na cilj, ispred bine na Vilsonovom šetalištu, uslijedit će zabava za sve, uz izvlačenje poklona od sponzora te muziku uživo.I ove godine, partner Giro di Sarajevo, Nextbike BiH obezbjeđuje besplatan najam svim registrovanim korisnicima cijeli dan, dok u saradnji sa SOS Kinderdorf selima Giro di Sarajevo ima i humanitarni karakter. Naime, svi oni koji voze ili žele da otkupe kilometre koje će voziti njihovi prijatelji, mogu donirati iznose za podršku djeci štićenicima SOS Kinderdorf sela koja kreću u školu.Generalni pokrovitelj događaja je Coca-Cola, zlatni sponzor je Mistral Technologies, dok su srebrni sponzori Sberbank, Porsche Sarajevo i M-Bike Shop. Sponzori događaja su Dukat Fit, BBI Centar, Only One, Bracom, BCC Bicycles, Novotel hotel Bristol, Zemaljski muzej BiH i hostel Franz Ferdinand. Medijski pokrovitelji su Klix.ba, Antena Sarajevo i Bike Magazin.