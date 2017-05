Sarajevski otvoreni centar (SOC) održao je danas konferenciju za novinare na kojoj su prezentovali glavne nalaze Rozog izvještaja 2017. o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i predstavili pozitivne i negativne prakse koje su obilježile 2016. i početak 2017. godine.

Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak podsjetila je da je Rozi izvještaj još uvijek jedini izvještaj o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH koji izdaje neka organizacija civilnog društva u BiH. Istakla je da su u 2016. godini napravljeni određeni pomaci i promjene poput izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije koji uključuje seksualnu orijentaciju, rodni identitet i seksualne karakteristike, uvođenje zločina iz mržnje zbog seksualne orijentacije u krivični zakon te uključivanje mjera koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba u određene javne politike.



"Ove godine smo imali nekoliko izvještaja domaćih i stranih institucija u kojima su naglašeni pokušaji rješavanja pitanja transrodnih osoba, odnosno promjene oznake spola u dokumentima. To treba biti brza i jednostavna procedura koja je dozvoljena i osobama koje nisu prošle punu medicinsku prilagodbu spola i koje žive u drugom rodnom identitetu", rekla je Bošnjak.



Rukovoditeljica zagovaranja u SOC-u Vladana Vasić objasnila je kako su u ovom izvještaju sumirali slučajeve koje je SOC dokumentovao tokom 2016. i do kraja aprila 2017. godine. Izrazila je zabrinutost zbog porasta broja slučajeva nasilja u porodici i školama.



"U 2016. smo dokumentovali 20 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja, a u 2017. 12 slučajeva. Od tih 12 slučajeva čak pet je bilo unutar porodice, gdje su najbliži srodnici fizički napadali osobe, oduzimali im slobodu kretanja i prisilno ih vodili na liječenje", rekla je Vasić dodajući kako je u nekim slučajevima intervenisala policija.



Druga preporuka SOC-a je hitno rješavanje pitanja istospolnih zajednica i njihovo pravno prepoznavanje.



"To je jedna od preporuka koje smo dobili i kroz izvještaje Evropske unije o napretku, izvještaje ombudsmena i Komiteta Vijeća Evrope koji se bori protiv rasizma i netolerancije", rekla je Bošnjak.



Istakla je da je implementaciju pomenutih zakona još uvijek rano komentarisati. Vasić dodaje kako još uvijek ne postoji adekvatna regulacija izazivanja mržnje nad LGBTI osobama te da nijedan od 140 dokumentovanih slučajeva tokom 2016. godine i 45 do kraja aprila 2017. nije adekvatno sankcioniran.