Anji Kovačević i Bojani Mačkić vjerovatno mnogo više energije oduzme objašnjavanje da pole dance nije striptiz nego čitav jednosatni trening sa članicama banjalučkog kluba S’Factor.

Anji Kovačević i Bojani Mačkić vjerovatno mnogo više energije oduzme objašnjavanje da pole dance nije striptiz nego čitav jednosatni trening sa članicama banjalučkog kluba S’Factor.

Ove dvije mlade žene već dvije godine u gradu na Vrbasu treniraju polaznice koje kroz ovaj vid treninga, koji kombinuje fitness i gimnastiku sa ženstvenim senzualnim pokretima, žele da učvrste tijelo, povećaju njegovu snagu i fleksibilnost, te oslobode sopstvenu pozitivnu energiju."Postoji razlika između S’Factora i pole dance-a, S’Factor je taj senzualni dio koji budi ženstvenost, elementi su više orijentisani na pod nego na šipku, dok pole dance zahtjeva dosta snage i akrobatike, nas dvije smo se odlučile da kombinujemo jedno i drugo. Jedna djevojka u Banjoj Luci je prije tri godine započela S’Factor, odustala je, mi smo odlučile da nastavimo s tim, ali naglašavamo da je pole dance mnogo zahtjevniji, a ima i tu takmičarsku komponentu, u svijetu je on vrlo popularan, zastupljen je i u Srbiji i u Hrvatskoj, dok je kod nas tek u povoju iako pretenduje da postane i olimpijska disciplina", kaže Anja.Dob polaznica kursa uopšte nije bitna, sve žene su dobrodošle, upis se vrši dva puta godišnje, napominje Bojana."Trenutno imamo 30-ak članica, naravno da trening zahtjeva dosta snage, nije neophodno to da su trenirale nešto prije toga, svu snagu stiču ovdje na treninzima, sve zavisi od njih koliko su spremne da treniraju i da rade na sebi, to uslovljava i njihov napredak”, pojašnjava Bojana.Obje su, kažu, odavno oguglale na što mnogi ples oko šipke identifikuju sa stiptizom."Ples oko šipke, naravno, nema nikakve veze sa stiptizom, mi se ovdje ne skidamo, ako se i skidamo skidamo se za sebe, to što mi radimo u topiću ili boksericama je zbog toga da ne bi skliznule sa šipke i zato što je nemoguće da se plesni elementi urade u helankama ili tajicama, tako da smo prestale da obraćamo pažnju na to šta ko priča. Koliko nam je poznato, jedine smo u BiH koje trenutno vode ovaj klub, uvijek ima tih komentara, ali mi ne obraćamo pažnju na to”, ističe Anja.Prije upisa se pravi informativni čas na kojem se polaznice upućuju u samu tematiku pole dance-a."Sve što im možemo reći mi im kažemo i onda se one odlučuju da li su za to ili nisu. Vrlo bitno je da nemaju predrasude o tome šta mi to radimo i kako radimo", dodaje Bojana.Sponzore nemaju, snalaze se same, u fazi su registracije i dobijanja članstva u International Pole Sports Federation."Ja na to gledam kao na gimnastiku sa rekvizitom, ne razlikuje se mnogo od razboja, gotovo ista je sportska nošnja, triko i sve ostalo, ali čim neko spomene šipku, aha, prva asocijacija je striptiz klub, ali eto mi izazivamo mačo muškarce i žene da dođu i probaju da urade neke elemente, pa da vidimo šta mogu", kroz smijeh dodaje Anja.Na to se, naravno, nadovezalo i pitanje da li muškarci mogu da zaplešu oko šipke."Normalno, u svijetu postoji dosta muškaraca koji treniraju pole dance, a nisu gay, ali kod nas čim trenira latino plesove ili nešto slično odmah je gay i kako to već ide. Imale smo jednog momka ovdje, nije plesao, nije se skidao, čovjek radio vježbe snage, akrobacije, neke zahtjevne, teže elemente koji nisu imali veze sa plesom i bilo nam je super s njim”, kaže Anja.Naglašavaju da ovaj vid vježbanja nije namijenjen samo djevojkama, nego i majkama i svim ženama koje žele da promjene nešto u svom životu, da povećaju svoje samopuzdanje i da se opuste.Naučno je dokazano da ovaj vid vježbanja podstiče mršavljenje, angažuje sve mišićne partije, poboljšava fleksibilnost tijela, a pogotovo doprinosi sticanju snage i kondicije.Treninzi u S’Factoru su svakog radnog dana, a zainteresovane žene (i muškarci) više detalja mogu pronaći na Facebook stranici