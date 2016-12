Lagano se približavamo dočeku 2017. godine, a dobra zabava u najluđoj noći zasigurno ne može proći bez savršene večere. Za sve one koji su još uvijek u nedoumici šta pripremiti, portal Klix.ba donosi prijedlog pet jela koja će apsolutno svima uspjeti. Potrebno je samo malo truda, a svojim zadovoljstvom nesumnjivo će odgovoriti i najistančanija gurmanska nepca.

Lagano se približavamo dočeku 2017. godine, a dobra zabava u najluđoj noći zasigurno ne može proći bez savršene večere. Za sve one koji su još uvijek u nedoumici šta pripremiti, portal Klix.ba donosi prijedlog pet jela koja će apsolutno svima uspjeti. Potrebno je samo malo truda, a svojim zadovoljstvom nesumnjivo će odgovoriti i najistančanija gurmanska nepca.

Cezar salata

Piletina zapečena sa mozzarella sirom u pesto sosu

Panna cotta

Orada sa krompirom i špinatom

Šanpjer sa rižom i špinatom

Cezar salata, piletina zapečena sa mozzarella sirom u pesto sosu i panna cotta kao desert u konačnici, savršeni su prijedlozi za novogodišnju trpezu, savjetuju iz tuzlanskog restorana Royal.Za ljubitelje salata Adnan Rahmanović, šef kuhinje spomenutog restorana, između ostalog, preporučuje Cezar salatu.Osim malo truda, za pripremu ovog jela potreban je istoimeni dresing, 200 grama pilećeg filea, nekoliko listova suhog mesa, nekoliko listova zelene i kristal salate, rukola, radić, sir parmezan, susam, majoneza, kečap, kajmak, senf, tunjevina, so, biber i maslinovo ulje.Nekoliko listova zelene i kristal salate, rukolu, radić i susam pomiješati, začiniti maslinovim uljem i dodati Cezar dresing koji se sastoji od majoneze, kečapa, kajmaka, senfa, tunjevine, soli i bibera.Nakon što pripremite salatu, ispržiti 200 grama pilećeg filea i nekoliko listića suhog mesa.Već pripremljenu salatu izmiješati sa pilećim i suhim mesom, servirati na tanjir te narendati parmezan.https://www.youtube.com/watch?v=fASkHX3u8mc&feature=em-uploademailZa pripremu ovog jela potrebno je 200 grama pilećeg filea, 200 grama mozzarella sira, 200 grama svježeg paradajza, so, biber, pesto sos, peršun i vrhnje za kuhanje.Pileći file isjeći na komade, posoliti i pobiberiti. Zatim svježi paradajz i mozzarellu isjeći na kriške. Spomenute sastojke redati naizmjenično u vatrostalnu posudu na način: komad piletine, kriška sira, kriška svježeg paradajza. Nakon što ste posudu popunili, sve poredano ponovo pobiberiti i malo posoliti, zatim dodati pesto sos te preliti sa 100 mililitara vrhnja za kuhanje.Posudu staviti u rernu te jelo zapeći 20 minuta na 200 stepeni.Gotovo jelo servirati i ukrasiti komadićima peršuna.Za ovaj ukusni desert koji je savršen u kombinaciji sa prethodno spomenuta dva jela, ne treba vam puno vremena, kao ni posebno kulinarsko umijeće.Za pripremu je potrebno 500 mililitara mlijeka, 500 mililitara vrhnja za kuhanje, 150 grama šećera, dvije kesice vanilin šećera, vrećica bijelog mljevenog želatina i 300 grama šumskog voća.U posudi pripremiti želatin kako je navedeno na upustvu za pripremanje. Na vatri prokuhati mlijeko, vrhnje za kuhanje te šećer i vanilin šećer. Pripremljeno pomjeriti s vatre i nakon nekoliko minuta dodati već ranije pripremljeni želatin te miješati dok se ne rastopi. Gotovu smjesu uliti u kalupe (mogu i plastične čaše za jednokratnu upotrebu koje je prethodno potrebno namočiti vodom) i pustiti da se ohladi. Nakon toga čaše staviti u frižider u kojem prije serviranja poslastica mora ostati najmanje pet sati.Neposredno pred serviranje već formiranu i ohlađenu smjesu izvaditi iz čaša te staviti na tanjir i preliti šumskim voćem.Pored spomenuta tri jela, svoju novogodišnju trpezu dodatno možete obogatiti i pripremljenim ribama, oradom ili šanpjerom.Za ovo jelo potrebna vam je jedna orada, 200 grama krompira, 100 grama špinata, so, biber, začini i puter.Oradu očistiti, posoliti, pobiberiti te staviti da se peče na roštilj ili tavu. U međuvremenu kao prilog odvojeno skuhati krompir i špinat. U posebnu tavu dodati već skuhani krompir i špinat, zatim malo soli, bibera, začina po želji i kašiku putera, sve sjediniti te servirati na tanjir.Ispečenu oradu je potrebno filetirati te u konačnici redati preko priloga.Na kraju sve ukrasiti sa malo rukole ili peršuna.Za pripremu ovog jela potrebni su vam sljedeći sastojci: šanpjer, začini, so, biber, brašno, jaja i prezla.Filete šanpjera osušiti, začiniti pa panirati brašnom, jajima i prezlom. Pržiti u dubokom ulju dok ne dobije zlatnu boju.Za pripremu priloga koristiti 150 grama riže, 50 grama špinata, malo bijelog luka i začine. Sve kuhati dok ne ispari voda koju ste dodali, a potom staviti i kašiku putera. Sve sjediniti i servirati na tanjir. Preko priloga staviti pečeni file šanpjera koji ste prethodno dobro ocijedili od ulja.Za dekoraciju po želji koristiti kriške limuna.Nadamo se da smo predloženim receptima za pet ukusnih i jednostavnih jela uspjeli riješiti vašu neodumicu vezano za pripremu novogodišnje večere koja će uz malo uloženog truda vaše goste zasigurno prijatno iznenaditi.