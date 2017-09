Slavni britanski kuhar Jamie Oliver svakodnevno oduševljava millione ljudi širom svijeta svojim kulinarskim umijećem, a njegova ideja pripreme zdrave hrane kao vještine od suštinskog značaja za zdravlje sve više dobija na značaju.

Slavni britanski kuhar Jamie Oliver svakodnevno oduševljava millione ljudi širom svijeta svojim kulinarskim umijećem, a njegova ideja pripreme zdrave hrane kao vještine od suštinskog značaja za zdravlje sve više dobija na značaju.

Zahvaljujući Merkur BH osiguranju, Jamiejeva "Revolucija u ishrani" stigla je i u Bosnu i Hercegovinu, kako bi inspirirala naše građane da unaprijede svoje prehrambene navike i ostanu zdravi i aktivni. Jamie je svoju ljubav prema hrani pretočio u brojne interesantne, jedinstvene recepte i savjete. Mislio je na sve generacije, i potrudio se da njegovi recepti budu brzi za pripremu, a jela jednako ukusna i zdrava.



Osim toga, posebno se ističe Jamiejevo zalaganje za zdravu ishranu djece u školama, a Merkur BH osiguranje danas vam donosi zlata vrijedne savjete za ishranu mališana.



1. Prvo i najvažnije je: Prije škole obavezno doručkovati



Doručak nije uzalud najvažniji obrok dana jer podstiče metabolizam i pomaže nam da ostanemo budni i koncentrirani. Isto važi i za djecu, ona moraju imati hranljiv i zdrav doručak koji će im dati više snage i energije za uzbudljiv dan koji je pred njima.



2. Roditelji kreiraju prehrambene navike djece



Prema mišljenju Jamie Olivera, roditelji su prva karika u lancu odgovornih, ne samo za ishranu nego općenito u stvaranju navika koje doprinose njihovom mentalnom i fizičkom razvoju. Stoga roditelji moraju davati lični primjer svojoj djeci, a to je posebno važno kada je ishrana u pitanju. Kada vi jedete zdrave namirnice, utoliko će i vaša djeca prirodno usvojiti iste i steći zdrave navike.



3. Dugine boje na tanjiru



Jamiejeva slavna rečenica ‘’eat a rainbow’’ ili ‘’jedite dugu’’ bezvremenska je fraza koja znači da treba jesti raznovrsnu hranu, odnosno svakodnevno unositi dovoljnu količinu raznovrsnog voća i povrća, kako bi unijeli neophodne vitamine i minerale. Obezbijedite svojoj djeci šarenilo boja na tanjiru i zaboravite na viruse i prehlade.



4. Sezonsko voće i povrće najjeftiniji i najjednostavniji izbor



Jamie smatra da ključ uspjeha leži u konzumaciji sezonske hrane, a osim toga djecu od najranijeg uzrasta treba uključiti u razne faze pripreme obroka, primjerenih uzrastu.



5. Užina u školi



I opet, svježe voće je najbolji izbor. Neki roditelji su zabrinuti zbog sadržaja šećera i nivoa fruktoze, ali kada upoređujete svježe voće sa čokoladicom ili paketom čipsa, to je daleko superiornija hrana za užinu. I ovdje su mnogi roditelji ograničeni na jabuke, banane i narandže, ali postoji cijeli svijet voća koji je stvarno interesantan i zabavan. Djeca vole mango, sve oblike bobica, grožđa ili hurmi. I ono najvažnije? Sve se može staviti u dječije kutije za užinu.



Stoga, dragi roditelji, posebnu pažnju u novoj školskoj godini posvetite zdravoj ishrani vaših mališana, osigurajte im kvalitetne obroke, pobrinite se da što više budu na zraku, u prirodi, uživajte u zajedničkim igrama, jer je to najdragocjenije vrijeme koje će jednom postati samo lijepa uspomena. Potrudite se neka bude najljepša u vašem sjećanju, poruka je Merkur BH osiguranja svim sadašnjim i budućim roditeljima.