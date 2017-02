Izraelski Burger King je odlučio za Valentinovo svojim gostima ponuditi Adults Meal paket namijenjen odraslim osobama.

Izraelski Burger King je odlučio za Valentinovo svojim gostima ponuditi Adults Meal paket namijenjen odraslim osobama.

Baš kao što je slučaj s Happy Mealom, Adults Meal sadrži brzu hranu zapakovanu u kartonsku kutiju, no, umjesto dječije igračke, u ovoj kutiji za odrasle se nalazi seks igračka.



U svakom pakovanju se nalaze dva hamburgera, dvije porcije pomfrita, dva piva i "romantična igračka za odrasle",



Burger King ne navodi o kakvim se igračkama radi, no u promotivnim klipovima se vide povez za oči, perje, masažer i slično.



Paketi će se moći kupiti samo danas i to od 18 sati, a dostupni su samo osobama starijim od 18 godina. Ponuda važi samo u Izraelu.