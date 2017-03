Iako ljeto još nije blizu, vrijeme je da počnete vježbati ako želite imati fit tijelo kada obučete kupaći kostim. Donosimo vam četiri vježbe koje će učiniti vaš stomak čvrstim, ali će oblikovati i druge dijelove tijela.

Vježba 1 - Čučanj s naizmjeničnim podizanjem koljena

Vježba 2 - Dragon flag

Vježba 3 - Polusklek s podizanjem koljena ustranu

Vježba 4 - Ravno podizanje nogu na zgibu

Personalni trener Admir Šehić iz Bihaća se bavi fitnessom već pet godina. Do sada je radio s više od 30 klijenata, od nogometaša i košarkaša do rekreativaca. Svi su postigli zavidne rezultate u procesu mršavljenja, fizičke spreme i dobijanja mišićne mase."U procesu treninga je bitno spojiti piramidu uspjeha, a ona se sastoji od nezaobilaznog trojstva: trening, ishrana i spavanje/odmor. U današnjem periodu ovo troje je teško spojiti, ali nipošto nije nemoguće. Danas svako može izgledati i osjećati se dobro stvori li naviku redovnog vježbanja i bude li pažljiviji pri odabiru namirnica, odnosno odmjeravanju količine hrane i tempiranju obroka te na koncu odvoji li dovoljno vremena za odmor/san", rekao je Šehić za Klix.ba.Ističe kako je s aspekta zdravlja vježbanje veoma bitno za naš organizam, jer ćemo ga uz pomoć vježbi održavati zdravim i sačuvati ga od niza bolesti i poremećaja. Neke od njih su osteoporoza, povećani krvni pritisak, stres, povišen holesterol, povećana količina šećera u krvi, pretilost pa čak i karcinom."Vježbanje u borbi protiv stresa, koji je danas veoma zastupljen, pomaže tako što izbacuje negativnu energiju iz organizma. Vjerujem da svi možemo odvojiti četiri dana u sedmici za naše zdravlje i trenirati od 45 do 60 minuta, pripaziti na unos nezdrave hrane i broj kalorija te se potruditi da naš organizam dobija hranjive tvari koje su zdrave i koje će olakšati organizmu da ostane zdrav", kaže Šehić.Njegov način treninga se prvobitno zasniva na vježbama pomoću vlastite težine i tijela.- Često se s razlogom čučanj naziva kraljem vježbi. Prilikom izvođenja čučnja aktivira se cijelo tijelo. Najviše su opterećene noge (najviše kvadriceps), zatim donji dio leđa, trbuh i ostali dijelovi tijela. Ovisno o pojedinim varijantama čučnja mogu se više aktivirati pojedini dijelovi. U ovaj čučanj koji izvodim bez tegova ubacio sam podizanje koljena do visine prsa što utječe na jačanje donjeg dijela stomaka.- Dragon flag je jedna od najtežih vježbi za ekstremno tvrd stomak. U suštini, radi se o vježbi za tjelesnu jezgru, baziranoj na ležećem podizanju nogu, za koju se zna da je kvalitetna i svakako dovoljno teška za izvođenje. Ova vježba predstavlja jednu od najtežih vježbi sopstvenom težinom.- Polusklek je izometrička vježba koja služi jačanju prsnih mišića, ruku, stomaka i donjeg dijela leđa. U ovu vježbu poluskleka dodao sam podizanje koljena ustranu koja će nam samim pokretima još više otežavati polusklek, a ojačat ćemo bočne trbušne mišiće.- Vježba koja isključivo jača donji dio trbušnog zida. Potrebna je izuzetna snaga u rukama i trbušnom zidu za pravilno izvođenje ove vježbe.Dvadesetsedmogodišnjeg Admira Šehića možete pratiti putem Facebooka Paga , te YouTube kanala