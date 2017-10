Kada prođu posljednji dani ljeta, a jesen počne nagovještavati hladnije vrijeme, logično je i da biciklistička sezona krene ka svome kraju. Rekreativne vožnje su sve rjeđe, takmičarskih nastupa više nema, a svi oni koji koriste bicikl kao sredstvo prijevoza odlaze u nabavku toplije garderobe, jer, kako kažu znalci - nema lošeg vremena, samo loša oprema.

Mnogi biciklisti ne prekidaju sezonu tokom svih dvanaest mjeseci kalendarske godine, ali za sve one kojima godišnja doba toliko znače, Giro di Sarajevo priprema zatvaranje ovogodišnje sezone pedalanja na vrhunski način, i to za sve generacije.Naime, u saradnji s Centrom sa sport i rekreaciju Sarajevo i uz podršku općine Centar, Giro će u nedjelju, 15. oktobra, održati prvi Bike Fest Park Jezero, u okviru kojeg će biti sadržaja za sve one kojima je biciklizam u srcu."Već dugo vremena pripremamo nešto slično, a ovo bi trebalo da posluži kao uvod u ono što ćemo realizovati možda već naredne godine. Svjesni smo da se pješacima i biciklistima sve više oduzima javni prostor u Sarajevu, pa smo ovim projektom htjeli skrenuti pažnju na tu vrstu urbicida koji traje već niz godina. Stoga, barem ove naredne nedjelje, neke od tih prostora ćemo vratiti građanima. Na parkingu ispred stadiona Koševo organizovat ćemo jedan pravi porodični dan, gdje će najmlađi biciklisti, ali i svi oni koje to zanima, učiti od profesionalaca o sportskom, rekreativnom ili biciklizmu u urbanom okruženju, o dijelovima bicikla, kako obaviti sitne popravke i slično. Djeci ćemo to učiniti zabavnim iskustvom uz animatore, a stručnu pomoć će nam pružiti serviseri iz M-Bike Shop-a", kazao je Emir Hulusić, vođa ekipe Team Giro.Napominje da će za djecu koja nemaju svoj bicikl biti obezbijeđeni dvotočkaši koje će moći koristiti, a za sve prisutne obezbijeđeni su sokovi, poslastice i sendviči. Pored toga, mališani do sedam godina starosti na kraju događaja će moći učestvovati u zanimljivoj igri potrage za blagom, ali ne prije nego što učestvuju u navijanju za svoje favorite u pravoj time trial trci."Vožnja na hronometar ili protiv sata je jedno od najjednostavnijih biciklističkih takmičenja, ali i jedno od najnapornijih. Kako bi realizovali ovu trku na najbolji način, a ujedno i promovisali još jedan javni prostor nadomak centra Sarajeva – park Jezero (Betanija), takmičenje ćemo održati upravo unutar parka. Zanimljivo je i što podloga neće biti jednoobrazna te će se moći nastupiti samo na brdskim biciklima, uz obaveznu upotrebu kacige. Prvih dvadeset takmičara koji se prijave prije trke imaju pravo učešća, a vozit će pojedinačno po krug dužine nešto više od jednog kilometra. Najbrže troje dobijaju vrijedne nagrade i medalje", ističe Hulusić koji je i sam bio prvak države u vožnji na hronometar.U 13 sati kreću radionice i škole za djecu i odrasle, a u 14.30 je zakazan start time trial trke. Nakon što posljednji takmičar prođe kroz cilj, pristupit će se svečanom proglašenju pobjednika, čime će i događaj biti zaključen. Više informacija se može naći na Evensi stranici događaja (https://goo.gl/Mj1RmS).Bike Fest Park Jezero organiziraju Giro di Sarajevo i Centar za sport i rekreaciju, uz podršku općine Centar Sarajevo. Projekat su podržali Coca-Cola HBC BH, M-Bike Shop, Quickie Croissants, Bracom, Dukat Fit, Only One i Hostel Franz Ferdinand, dok su medijski pokrovitelji Klix.ba, Antena Sarajevo, Radio Mix I Bike Magazin.