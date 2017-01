Umjesto kažnjavanja recite djetetu kako ste ponosni na to što vam je reklo istinu

Iako je laganje dio odrastanja, odrasli uglavnom budu iznenađeni kada prvi put otkriju da im djeca lažu. Na početku su to uvijek laži o tome kako su popili šolju mlijeka koju su zapravo prolili, a roditelji se često pitaju kako da odgoje djecu koja će reći istinu čak i ako to znači da će zbog toga biti u nevolji.

Foto: Ilustracija

Nova studija objavljena u časopisu "Journal of Experimental Child Psyhology" istraživala je povezanost tendencije djeteta da prizna grešku i loše ponašanje i očekivanu reakciju njihovih roditelja.



Stručnjaci objašnjavaju kako do četvrte godine djeca nisu sposobna razlikovati laž od istine. Djeca u dobi od četvrte do devete godine govorila su kako je glavni karakter uradio nešto pogrešno, a onda su ili priznali ili sakrili svoju grešku.



Ono što su naučnici otkrili je da su četverogodišnjaci i petogodišnjaci povezivali dobre osjećaje s laganjem jer su na taj način uspjeli uraditi nešto što im inače nije dozvoljeno i pritom prošli bez kazne. Oni su pretpostavili da će, ako priznaju grešku, njihovi roditelji reagirati negativno.



Zanimljivo je da je sa sedmogodišnjacima i devetogodišnjacima upravo suprotno - oni su se osjećali loše zbog laganja i očekivali su pozitivnu reakciju roditelja ako priznaju šta su zaista uradili.



Istraživači smatraju da je ključ poticanja iskrenosti kod djece njihovo uvjerenje da je to dobro za njih i da će to uzrokovati pozitivnu reakciju njihovih roditelja. To naravno ne znači da razbijanje prozora i slične stvari trebate nagraditi ovacijama, ali ključno je da djeci, umjesto kažnjavanja, kažete da ste ponosni što su vam rekli istinu. Tek nakon toga možete razgovarati o posljedicama.



Stručnjaci smatraju da na taj način djetetu olakšavate prihvatanje "kazne" i dajete mu poticaj da razvije svoj osjećaj za etiku. Stoga, nikad ne budite strogi prema djetetu zato što vam je reklo istinu, a potrudite se da i vi budete u potpunosti iskreni prema djeci.