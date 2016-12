Trudnoća mijenja i mozak majke

Osim fizičkih promjena koje tijelo buduće majke prođe u toku trudnoće, utvrđeno je da dolazak bebe uzrokuje i određene promjene na mozgu žene.

Trudnoća mijenja veličinu i strukturu područja mozga uključenih u razumijevanje misli, osjećaja, uvjerenja i namjera drugih ljudi, navodi se u studiji objavljenoj u ponedjeljak u časopisu Nature Neuroscience.



Mnoge od tih promjena traju dvije godine nakon porođaja.



"Nismo istraživali da li promjene sežu i izvan tog razdoblja", kazala je Elseline Hoekzema, jedna od autorica studije i naučnica Univerziteta Leiden iz Holandije.



Ranija istraživanja provođena nad miševima pokazala su da neke od promjena na mozgu i ponašanju nakon trudnoće traju i do duboke starosti, ali kod ljudi to još nije utvrđeno s obzirom na to da ova istraživanja traju tek dvije godine.



Značaj tih promjena i vrijeme njihovog trajanja tek treba odrediti, poručili su naučnici.