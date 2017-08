Roditelji često strahuju da li njihove bebe dovoljno jedu, spavaju i da li uspješno rastu i razvijaju se. Stručnjaci su u časopisu Parents objedinili osam znakova zdravih beba.

Roditelji često strahuju da li njihove bebe dovoljno jedu, spavaju i da li uspješno rastu i razvijaju se. Stručnjaci su u časopisu Parents objedinili osam znakova zdravih beba.

Ovo pokazuje da ste uspjeli povezati se sa svojom bebom. Novorođenčad inače mnogo plače, ali je majčin i očev glas nešto što im je mjesecima privlačilo pažnju dok su bili u stomaku pa se to isto dešava i kad se rode. Čuju li glas roditelja, u kombinaciji sa ušuškavanjem, nošenjem i maženjem, to bi ih svakako trebalo umiriti i prvi je korak u emocionalnom razvoju.To dokazuje da se beba dovoljno hrani, iako količina popijenog mlijeka iz dana u dan može varirati. Mnoge majke koje doje pitaju se da li je to dovoljno za bebu. Dokaz za to su mokre pelene.Nakon rođenja bebe važne su i redovne posjete pedijatra, a u međuvremenu pratite punjenje pelena. Nemojte biti opsjednuti količinom svakog obroka jer bebe ne jedu jednako svakog dana pa ni pri svakom obroku. Ključan je sveukupni rezultat - rast težine.Prve sedmice bebinog života karakteriše hranjenje svaka dva sata i puno spavanja, i do 16 sati dnevno, ali rijetko nekoliko sati "u komadu". Između tih aktivnosti puno je plača i to je sve. S daljim napretkom beba počinje učiti kako kontrolisati svoje mišiće i fokusirati se na nešto, a najčešće su to roditelji, te i vi počinjete shvatati kakvu "malu spužvu" koja upija sve što vidi imate u svojim rukama. Kada je beba tiha ili "diže uzbunu" to je znak da prati sve oko sebe i procesira nove informacije. Nakon prvog mjeseca primijetit ćete da počinju više posmatrati svijet i počinju učiti te stoga povremeno bivaju tiše i osluškuju.To dokazuje da se razvija bebin sluh i da koristi mozak kako bi raspoznala zvuke. Bebama treba nekoliko sedmica da nauče filterisati buku svakodnevnice kakvu su slušali u stomaku. Činjenica je da su neki zvuci interesantniji od drugih, ali se i interesovanje za to s vremenom razvija. Bebinu pažnju najprije će privući muzika, bilo da ona dolazi od igračke ili radija. Kada vidite da beba reaguje na zvuk i pogledom traži njegov izvor, znat ćete da joj se uši i sluh zdravo razvijaju.Beba s vremenom oštri vid, a iako vam se ne čini da tome doprinosi buljenje u ventilator na plafonu, ipak je tako. Kada se rode bebe vide otprilike 20 posto i to na daljini od 20 do 30 centimetara. Kad napune mjesec vide još dalje, a do drugog mjeseca većina ih prati svijetle boje, zanimljive uzorke i objekte koji se vrte. S obzirom da nemaju savršenu viziju niti dublju percepciju, oduševljava ih kontrast boja.Beba s vremenom postaje sve društvenija i sretnija. Prva uspostavljanja kontakta očima stižu sa mjesec dana, prvi osmijeh sa dva, gugutanje sa tri, a prvi smijeh sa četiri mjeseca. Ova interakcija pokazuje da beba postaje sve svjesnija svog okruženja i da na neki način razumije kako se treba ponašati u društvu. Do petog mjeseca uredno će na osmijeh odgovarati osmijehom kao da je to refleks. Sve ovo važni su znaci ranog razvoja jezika.Kako se nervni sistem bebe razvija, tako će i njene navike spavanja biti sve urednije, bilo da je riječ o dnevnom ili noćnom snu. Ovo navikavanje na određenu rutinu obradovat će roditelje, a počinje po navršenom četvrtom mjesecu, iako je činjenica da se neke bebe brže priviknu na sistem.Mnoge bebe glavu mogu samostalno držati već nakon prvog mjeseca, ali to traje veoma kratko. Do trećeg mjeseca to ide uspješnije i tada znate da je u stanju naprezati svoje male mišiće. Da biste joj u tome pomogli pobrinite se da van sjedalice provodi kvalitetno vrijeme te je povremeno držite na podu potrbuške jer joj to može pomoći da ubrza razvoj različitih grupa mišića, uključujući i one koji joj kasnije omogućavaju okretanje ili sjedenje.