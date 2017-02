Izumljen test koji pokazuje ženama kada je najbolje vrijeme da zatrudne

Žene koje su imale nekoliko spontanih pobačaja od sada će moći uraditi test koji će im pokazati kada je najbolje vrijeme da zatrudne. Eksperti vjeruju da precizno vrijeme trudnoće može spriječiti pobačaj i povećati šanse da žena rodi zdravu bebu.

Razlog je broj "prirodnih ćelija ubica", odnosno specijalnih imunoloških stanica koje oblažu maternicu. Neke žene proizvedu prevelik broj ovih ćelija, što dovodi do kolabiranja posteljice.



Tim profesora Jana Brosensa s Univerziteta Warwick napravio je ovaj test koji se pokazao uspješnim na 150 osoba. Potrebno je uraditi još kliničkih testiranja, ali se profesor nada kako će ovaj test biti u regularnoj upotrebi za nekoliko godina. Ističe kako je bitan balans između "prirodnih ćelija ubica" i "matičnih ćelija" u utrobi.



Kod zdravih žena matične ćelije naprave oblogu maternice od 10-ak milimetara deset dana nakon menstruacije. To je čini dovoljno jakom da se oplođeno jaje "primi". Ali neke ćelije se prestanu dijeliti i uzrokuju upalu koja ugrožava trudnoću. "Ćelije ubice" pomažu da se unište druge ćelije koje stvaraju upalu te kreiraju tzv. mrežu poput saća, u koju se embrij smjesti.



Žene koje imaju problem s brojem ovih ćelija najčešće pobace. Test pokazuje broj ćelija te kada je taj broj u balansu žena je spremna da zatrudni.



Jedna od šest trudnica izgubi bebu, a četvrtina trudnoća završi pobačajem do 23. sedmice. Jedna od 100 žena ima nekoliko pobačaja.