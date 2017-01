Pedesetpetogodišnja Amanda iz engleskog Bristola ima petero unučadi, ali je sve osim klasične bake. Kako je rekla za Channel 5, odbija sjediti kući i plesti jer još uvijek ima mnogo energije u sebi.

Pedesetpetogodišnja Amanda iz engleskog Bristola ima petero unučadi, ali je sve osim klasične bake. Kako je rekla za Channel 5, odbija sjediti kući i plesti jer još uvijek ima mnogo energije u sebi.

S najstarijom unukom Emmom redovno izlazi u klubove te zajedno "pale" podijume. Unuka uživa sve do trenutka dok njena baka ne privuče više pažnje od nje. Emma često ostane sama za stolom jer baki prilaze mnogi muškarci.Baka i unuka su se pojavile u emisiji "My Mum's Hotter than Me" u kojoj su prikazane majke i kćerke koje zajedno izlaze, a razlika u godinama se jedva primijeti."Mislim da izgledam privlačnije od svoje unuke", rekla je Amanda koja voli nositi kratke suknje i štikle.Kada joj priđu svi je pitaju da li je ona Emmina majka i ostanu šokirani kada saznaju da je baka."Nekad se osjećam usamljeno", rekla je Emma.Amanda nije uvijek bila takva. Nakon smrti sina Stuarta, Emminog oca, odlučila je da živi život punim plućima."Potpuno sam promijenila izgled i imidž. Život ide dalje", rekla je.Redovno učestvuje na izborima za ljepotice, a napravila je i niz seksi fotografija."Šta trebam raditi kao baka od 55 godina? Sjediti, plesti i gledati sapunice? Nema teorije", kazala je seksi baka.