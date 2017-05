Zvizdić: U posljednjih 20 mjeseci u BiH su otvorene desetine hiljada radnih mjesta

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je na današnjem Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 da je u posljednjih 20 mjeseci u BiH otvoreno više desetina hiljada radnih mjesta, prvenstveno u realnom sektoru.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Zvizdić je kazao da je BiH most između Istoka i Zapada te zemlja prirodnih resursa, talentovanih ljudi, uspješnih menadžera, nobelovaca i oskarovaca. On je rekao da BiH ima dobre poslovne prilike dodajući da je BiH napravila značajan uspjeh kada je riječ o provođenju ekonomskih reformi.Kako kaže, cilj vlasti je evropska, ekonomsko i pravno prosperitetna država.Prisutne je informisao da su proteklom periodu radili na provođenju reformi što je rezultiralo rastom GDP-a u prethodne dvije godine, a što je slučaj i sa izvozom.Zvizdić je kazao da su proizvodi bh. industrija postali regionalno i globalno prepoznatljivi te konkurentni. Istakao je da je u posljednjih 20 mjeseci otvoreno više desetina hiljada radnih mjesta prvenstveno u realnom sektoru.Kako kaže, u BiH je došlo i da rasta turizma, što je pomoglo u očuvanju finansijskog kapaciteta i kreditnog rejtinga. On je dodao da je BiH napravila značajan proces u kontekstu integracija u EU podsjećajući da je u toku priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije nakon čega bh. vlasti očekuju sticanje kandidatskog statusa.Što se tiče regionalne saradnje, Zvizdić je kazao da su otvorene procesi dobrosusjedske saradnje što je ključ za mir, političku stabilnost i ekonomski razvoj kompletne regije. Na kraju izlaganja istakao je niz prednosti koje ima BiH poput dobrog kursa, geopolitičkog položaja, kvalitetnih resursa i slično.Podsjećamo, ovogodišnji SBF objelodanit će niz projekata iz poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Očekuje se učešće velikog broja uglednih investitora i gostiju među kojima će biti čelni čovjek jedne od najvećih svjetskih aviokompanija Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.Najveća investitorska konferencija SBF 2017 u fokusu ima i regionalno povezivanje pa će jedan od najvažnijih panela biti posvećen saradnji država regiona i mogućnosti zajedničkog nastupanja pred međunarodnim investitorima.Panel "One Region - One Economy" će okupiti ugledne govornike među kojima bivše regionalne državnike te predstavnike Evropske unije, Vijeća ministara BiH, vlada Srbije i Hrvatske te ugledne poduzetnike i predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj.Prvog dana Foruma bit će održan i panel o ulozi Jugoistočne Evrope u ekonomskom povezivanju istoka i zapada, a u njemu će učestvovati, između ostalih, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.Posebna sesija prvog dana organizirana u saradnji s Dubai Export i Dubai Islamic Economy Development Centrom, bit će posvećena islamskoj ekonomiji i halal tržištu.