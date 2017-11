Zakupci na sarajevskim pijacama najavili proteste i prekid rada zbog novog zakona

Radnici zakupci na pijacama koje pripadaju KJKP Tržnice-pijace u Sarajevu najavili su da će izaći na ulice i potpuno ugasiti svoju djelatnost zbog rigoroznih Izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je predviđeno da se prodavači voća i povrća moraju registrovati kao kategorija trgovac pojedinac, što donosi nove novčane izdatke.

Radnici zakupci na pijacama koje pripadaju KJKP Tržnice-pijace u Sarajevu najavili su da će izaći na ulice i potpuno ugasiti svoju djelatnost zbog rigoroznih Izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je predviđeno da se prodavači voća i povrća moraju registrovati kao kategorija trgovac pojedinac, što donosi nove novčane izdatke.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

U prostorijama KJKP Tržnice-pijace danas je održan sastanak predstavnika prodavaca sa svih pijaca kojim upravlja ovo preduzeće i direktora Jasmina Terovića. Prodavci su upoznati o obavezama iz zakona, koje se tiču samog preduzeća, ali i prodavaca, čime se prvi put uređuje ova oblast te uspostavlja kategorija trgovac pojedinac.Zakupci su iznijeli svoje nezadovoljstvo pojedinim odredbama zakona kazavši kako se u njemu, kao prodavci koji prodaju robu na otvorenom prostoru i u svim mogućim vremenskim uvjetima, izjednačavaju s radnicima obrtničke djelatnosti koji rade u zatvorenom prostoru. Istakli su kako najčešće u januaru ne rade danima zbog loših vremenskih uvjeta i minusa, a onemogućen je rad ljudima koji su već u penziji i bave se prodajom voća i povrća kako bi preživjeli jer im je penzija premala."Sada će se i ljudi koju su već u visokoj starosnoj dobi morati registrovati i plaćati doprinose, a nemaju životni vijek da koriste pravo iz ovih doprinosa. Potpuno je pogrešno vrijeme donošenja zakona, jer stupa na snagu od nove godine, kada je najkritičniji period za prodavce zbog loših vremenskih uvjeta i smanjene prodaje", kazali su predstavnici prodavaca.Kazali su kako će tražiti sastanak s federalnim ministrom trgovine Zlatanom Vujanovićem od kojeg će zahtijevati da se pomjeri rok implementacije zakona za bolje vremenske uvjete, a do tada bi bilo prostora da se otklone i evidentni nedostaci i nepravičnosti zakona."Tražimo i od nadležnih inspekcija da uklone ilegalne prodavce u svim dijelovima KS. Ukoliko do toga ne dođe, protestno ćemo odbiti prilagođavanje novom zakonu i izaći ćemo na ulice jer već dugo pokušavamo i tražimo od vlasti da riješe ovaj problem" kazali su prodavci/zakupci.Zatražit će i sastanak s kantonalnim i federalnim predstavnicima vlasti koji su donijeli ovaj zakon jer smatraju da iza svega stoji lobi velikih trgovačkih centara i moćnika, kako bi se u potpunosti ugasila pijačna djelatnost."Ukoliko zakonodavac u navedenom zakonu ne prepozna propuste prema ljudima koji se bave prodajom voća i povrća, najavljujemo potpuno gašenje svoje djelatnosti jer mnogi od nas su i demobilisani borci, ratni vojni invalidi, a neki od nas su radili i ranjeni su tokom masakra na pijaci Markale. Preživjeli smo ranjavanje tokom rada na toj pijaci, a sada nam se onemogućava da radimo. Spremni smo da plaćamo svoje obaveze u nekim normalnim uvjetima, ali ove trenutno propisane odredbe nisu prihvatljive", istakli su.Iz KJKP Tržnice-pijace poručili su da podržavaju donošenje zakona, ali da podržavaju i trgovce pojedince koji zaista u teškim uvjetima zarađuju svoju koru hljeba. Pozvali su nadležne institucije da slobodno izvrše uvid u dnevni promet pijačnih radnika kako bi uvidjeli da je tokom zimskih dana njihov promet na granici pozitivne nule."Smatramo da je Zakon trebao obavezati i lokalne zajednice, jer su trenutnim propisane samo sankcije onima koji se bave organizacijom pijaca ukoliko izdaju sto osobi koja nije registrovana. Treba isto važiti i za lokalne zajednice koje dozvole korištenje javnih površina za prodaju na štandovima. Tržnice-pijace će pokušati, onim aktivnostima koje su u našoj mogućnosti, amortizovati ovako veliki udar za trgovce pojedince kroz različite vidove popusta ili neka druga rješenja", kazao nam je Terović.Prema novom zakonu, na mjesečnom nivou će trgovac pojedinac morati izdvajati blizu 160 KM za PIO i 70 KM za porez na dohodak, kao i novac za vođenje trgovačkih knjiga. Ukoliko uz to dodamo da je prosječna cijena stola po mjesecu blizu 300 KM te da je radniku potreban novac za topli obrok, s obzirom na to da njihov radni dan počinje u 5 ujutro, a završava oko 18-19 sati, te za prijevoz, trgovac pojedinac treba izdvojiti blizu 800 KM mjesečno. Postavlja se pitanje koliko prometa robe treba napraviti da bi onda imao zaradu i prehranio svoju porodicu.Prodavaci će pozvati nadležne koji su donijeli ovaj zakon da provedu dan s njima na pijacama kako bi vidjeli u kojim uvjetima rade i koliko prometa imaju.