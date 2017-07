Godinu dana nakon polaganja kamena temeljca počeli su radovi u Buroj Ozoneu na području Prečkog Polja u općini Trnovo, projektu najavljenom kao najveći turistički kompleks u jugoističnoj Evropi. Prve mašine kompanije Orman iz Kiseljaka danas su bile na gradilištu, a s radnicima je bio i investitor Ismail Ahmed, vlasnik kompanije Buroj International Group.

Godinu dana nakon polaganja kamena temeljca počeli su radovi u Buroj Ozoneu na području Prečkog Polja u općini Trnovo, projektu najavljenom kao najveći turistički kompleks u jugoističnoj Evropi. Prve mašine kompanije Orman iz Kiseljaka danas su bile na gradilištu, a s radnicima je bio i investitor Ismail Ahmed, vlasnik kompanije Buroj International Group.

Kako su nam kazali iz Buroja, počinju radovi na izgradnji šest vila, to je prva faza faza radova. U narednih nekoliko dana najavljuju raspisivanje tendera za gradnju hotela, ostalih vila i kafića. Prokopan je i put kako bi mašine mogle doći do gradilišta.



Nije poznat tempo kojim bi se radovi trebali odvijati, a danas je i delegacija na čelu s Ismailom Ahmedom bila na terenu.



Ahmed je prošle sedmice došao u BiH, a u izjavi za Klix.ba ranije je kazao da projekt nije zaustavljen i da je sve pod kontrolom.



Kako je naveo, do problema je došlo zbog administrativnih poteškoća i dugog čekanja potrebne papirologije.



"Projekt nije zaustavljen i sve je pod kontrolom, ali procedure, pravila i papirologija nam je uzela mnogo vremena. Sada je sve završeno, imamo urbanističke i druge dozvole. Ovo je najbolji projekt na zemlji i najveći u Evropi. Želim da ljudi znaju da nisam došao uzeti njihov novac niti ukrasti, već da napravim novac i projekat koji će biti jako dobar za Bosance i sve druge ljude", rekao je Ismail Ahmed.



Kako je najavljeno, Buroj Ozone bi trebao biti najveći turistički grad u Jugoistočnoj Evropi, a opremanje prostora bit će provedeno po najvišim svjetskim standardima.



Ovaj mali turistički grad bi trebao sadržavati i žičaru koja će Buroj povezivati s planinom Bjelašnicom. Također, planirano je da se u sklopu turističkog grada nalazi međunarodna bolnica, tržni centar, 300 vila, četiri hotela, restorani, fontane, dječiji i ski park, a kraj radova se očekuje 2020. godine.



Cijena za vile i kuće unutar turističkog grada kretat će se od blizu 2.300 KM po metru kvadratnom. Veličina vila varirat će od 1.527 do 2.288 kvadratnih metara.