Prema najavama iz Autoputeva Republike Srpske prvih 11 kilometara autoputa od Laktaša do Prnjavora, na potezu Mahovljanska petlja - Drugovići, moglo bi za saobraćaj biti otvoreno već u septembru.

Riječ je o dijelu autoputa od Banje Luke do Doboja, a prva dionica od Prnjavora do Doboja u dužini od 36 kilometara puštena je u saobraćaj prošle godine. Cijeli autoput Banja Luka – Doboj dugačak je 72 kilometra.



Ukupna dužina trase od Laktaša do Prnjavora je 36 kilometara, a njeno puštanje u saobraćaj se može očekivati do kraja godine, uz blagu rezervu, jer sve zavisi od toga kakva će biti predstojeća zima i koliko će se moći raditi u zimskim mjesecima, potvrdio je nedavno za Klix.ba direktor Autoputeva RS Dušan Topić.



“Sa druge strane, imali smo nekih dodatnih zahtjeva prema izvođačima i dodatnih radova, tako da neće biti iznenađenje ni ako se sam završetak pomjeri za proljeće, odnosno puštanje u saobraćaj čitave dionice, s tim što planiramo da do kraja ovog ljeta pustimo prvih 11 kilometara od Mahovljana do Drugovića, gdje će biti petlja kao veza sa magistralnim putem“, rekao nam je Topić.



Dodaje da su se mnogi pitali zašto se pušta u promet samo 11 kilometara, zašto se ne sačeka da bude završeno svih 36 kilometara.



"Mi to ne radimo iz nekih političkih, nego više iz nekih funkcionalnih razloga jer kada se pusti tih 11 onda će biti veoma praktično, pogotovo pred zimu, da preusmjerimo saobraćaj, odnosno da onaj ko dolazi iz Prnjavora u Drugovićima skrene prema Mahovljanima, a da se izbjegne Tutnjevac i one krivine", kazao je Topić.



I sama teren na ovoj dionici je takav da su radovi od Mahovljanske petlje do Drugovića mogli napredovati mnogo brže nego na ostalim dijelovima, a u toku je pribavljanje upotrebne dozvole što će omogućiti početak odvijanja saobraćaja.



U momentu dok smo obilazili dionicu radovi su bili u punom jeku, a radnici su se borili sa vrućinama zamotavajući glavu mokrim majicama i ispijajući litre vode, neki i goli do pasa. Kacige i antifoni su sastavni dio opreme jer je buka koju proizvode radne mašine i kamioni nesnosna, a mogućnost povreda je velika.



"Jest’ vruće, al’ ima i gore, navikne se živ čovjek na sve, pa tako i na ovo, raditi se mora", kratko nam je dobacio jedan od radnika i nastavio s poslom.



A posao je pri kraju jer su radnici već posuli završni sloj asfalta, postavili bankine i zabetonirali većinu postolja za rasvjetne stubove. Prethodno je urađena drenaža, izgrađeni nasipi i odvodni kanali. Ostatak je “šminkanje“, a kad bude puštena u promet dionica će obuhvatati dva nadvožnjaka, petlju u Laktašima, most preko Vrbasa...



Izvođač radova na ovoj dionici je preduzeće Integral Inženjering, a angažovano je oko 500 radnika. Izgradnja se finansira od kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.