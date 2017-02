U ovoj godini očekuje se rast industrijske proizvodnje u BiH

U Bosni i Hercegovini se u ovoj godini očekuje rast industrijske proizvodnje od pet posto, a u narednoj i 2019. godini taj rast bi trebao biti veći od pet posto, podaci su Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Tokom ove godine predviđa se rast svjetske ekonomije od 3,4 posto, dok je njen projektirani rast u zemljama eurozone 1,4 posto.



Ova dešavanja u međunarodnom ekonomskom okruženju trebala bi imati pozitivan utjecaj na ekonomske prilike u regionu i na ekonomsku aktivnost u BiH, navodi se u Programu ekonomskih reformi.



To se posebno odnosi na industrijsku proizvodnju u BiH, a najviše na prerađivačku industriju i njene izvozno orjentirane grane, koje gotovo u potpunosti zavise od kretanja inozemne tražnje.



Tako se u ovoj godini očekuje pozitivan trend rasta proizvodnje u prerađivačkoj industriji u BiH koji bi trebalo biti praćen postepenim povećanjem broja zaposlenih.



Očekuje se da bi izvozno orjentirane grane, poput proizvodnje namještaja, hemijske industrije, rezervnih dijelova za automobile uz nešto niži doprinos metalne industrije i sve značajniji doprinos prehrambene industrije, trebale biti ključni oslonac povećanja proizvodnje.



Osim izvozne tražnje, očekuje se da bi značajan doprinos jačanju prerađivačke industrije trebao dati i konkretne mjere i zakonska rješenja, a koje su nadležne institucije u BiH već preduzele s ciljem unapređenja poslovnog okruženja.



Dosljedno i pravovremeno sprovođenje Reformske agende trebalo bi omogućiti poboljšanje u poslovanju kompanija iz BiH, što bi trebalo rezultirati povećanjem investicija i obima proizvodnje u okviru prerađivačke industrije.



Osim prerađivačke industrije, tokom ove godine očekuje se i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini trećinu ukupne industrijske proizvodnje u BiH.



U periodu do 2018 do 2019. godine, osim nastavka pozitivnih eksternih dinamika, očekuje se i sve utjecajniji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebalo da budu u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u BiH.



Pozitivna dešavanja u neposrednom okruženju, uz pravovremenu i dosljednu implementaciju strukturalnih reformi, trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH koje se ogleda kroz povećan obim proizvodnje i veći nivo investicija.



Planirana investiciona ulaganja u infrastrukturu i energetiku trebala bi znatno doprinijeti jačanju građevinskog sektora i onih grana prerađivačke

industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo.



Očekuje se da energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca industrijske proizvodnje, nastavi pozitivan trend rasta.