Turistička sezona operaterima u BiH povećala broj prepaid korisnika, Arapi kupuju i po nekoliko brojeva

Foto: Klix.ba

Tri glavna telekom operatera u BiH bilježe rast prodaje brojeva mobilne telefonije tokom turističke sezone. Turistima su na raspolaganju paketi neograničenog interneta i povoljne komunikacije, s cijenama od 5 do 25 KM, a zanimljivo je da se arapski turisti izdvajaju kupovinom i po nekoliko brojeva.

Tri glavna telekom operatera u BiH bilježe rast prodaje brojeva mobilne telefonije tokom turističke sezone. Turistima su na raspolaganju paketi neograničenog interneta i povoljne komunikacije, s cijenama od 5 do 25 KM, a zanimljivo je da se arapski turisti izdvajaju kupovinom i po nekoliko brojeva.

Iz BH Telecoma navode kako su podaci o prodaji Ultra start paketa više nego zadovoljavajući i da je u odnosu na isti period prošle godine, u julu 2017. godine zabilježeno povećanje prodaje Ultra start paketa za 15 posto.



"Turist paketi BH Telecoma ostvaruju odlične rezultate i prodaja ovih paketa u julu 2017. godine je porasla na mjesečnom nivou za 8 puta u odnosu na prethodne mjesece. Turist paketi su odličan izbor za turiste koji borave u našoj zemlji. Njihova prednost je korisnički kreiran sadržaj koji korisniku omogućava opciju izbora usluga koje želi koristiti te velike količine internet saobraćaja koji je dostupan u paketima", rekla je šefica Odjela za korporativne komunikacije BH Telecoma Nađa Lutvikadić-Fočo za Klix.ba.



Iz BH Telecoma još navode da je trenutno u ponudi više Turist paketa i to: Ultra internet start paket, Ultra internet special edition paket, Ultra tourist 1 koji košta 5 KM i Ultra tourist 2 koji se može kupiti po cijeni od 10 KM, a za sve navedene pakete su omogućeni povoljni dokupi internet saobraćaja.



Zanimljivo je da turisti iz arapskih zemalja znatno doprinose prodaji prepaid paketa, a pojedinci odjednom znaju kupiti i po nekoliko brojeva, s obzirom na to da brojne arapske porodice tokom ljeta turistički dolaze u BiH.



Iz kompanije m:tel su nam rekli kako se tokom turističke sezone korištenje prepaid mobilne telefonije poveća te da u skladu s tim raste i prodaja Friend startnih paketa. Za turiste postoje posebni paketi s neograničenim internetom i povoljnim paketima, a to su Tourist NET koji košta 10 KM i uključuje neograničen mobilni internet koji vrijedi tri dana i Tourist INO MIN & NET koji uključuje 5 GB mobilnog interneta i jeftinije pozive prema Hrvatskoj, Crnoj Gori,Grčkoj, Turskoj, Srbiji, Poljskoj, Rusiji, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, a košta 25 KM.



Budući da je riječ o novim prepaid korisnicima koji ne sklapaju ugovore, iz m:tela kažu kako ne vode evidenciju da li je riječ o domaćim korisnicima usluge ili turistima, ali da je ljetni period u svakom slučaju vrijeme kada prodaja startnih prepaid paketa bilježi konstantan rast.



"Povećana cirkulacija ljudi u toku turističke sezone svakako zahtijeva i kreaciju posebnih tarifa i tarifnih opcija kako bi se zadovoljile specifične potrebe sezonskih korisnika. Tako smo, pored ostalih prepaid tarifa, kreirali i !hej Tourist tarifu koja se može pronaći na samostalnom !hej Tourist start paketu. Cijena ovog start paketa iznosi 20 KM te ima uključenih 10 GB i 30 minuta prema svim mrežama u Bosni i Hercegovini", rekli su iz HT Eroneta.