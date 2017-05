Član Uprave ASA Prevent Groupa Ćazim Hamzić kazao je na današnjem Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 da ASA Prevent zapošljava sedam hiljada ljudi u 15 gradova širom zemlje, dodajući da je osnovna strategija koju imaju u poslovanju održavanje stabilnosti.

"Naš profit se uvijek ponovo ulaže u unapređenje poslovanja i razvoja. Što se tiče radne snage, to može biti prednost ove regije i tu nemamo izazova na tržištu“, rekao je Hamzić.



Istakao je da produktivnost u regiji mora biti na visokom nivou, što predstavlja garant same stabilnosti. Kako kaže, njihov start up je bio vezan za rast i vertikalnu integraciju te za prijenos znanja.



On je kazao da materijal koji proizvode koriste za proizvode različitih industrija poput medicinske, automobilske i industrije namještaja. Dodaje da su integrisali različitost s obzirom na to da snabdijevaju mnoge poznate brendove.



"Danas smo orijentisani uglavnom prema Evropi gdje izvozimo mnoge proizvode. Dobro smo zastupljeni u SAD-u, Aziji i Sjevernoj Africi", rekao je Hamzić.



Ponovio je da oni imaju veliki broj uposlenika s kojim rade zajedno te da pozitivne prakse iz BiH mogu biti dobar primjer za cijelu regiju.



Direktor KfW ureda u BiH Matthias Schmidt-Rosen rekao je da je važno staviti fokus na sektor koji najviše doprinosi iznosu, a to je električna struja. Dodao je da BiH, ali i regija imaju dobro područje za iskorištavanje električne energije, poseban akcent stavljajući na hidroelektrane koje rade na vjetar.



Istakao je da im je potreban dobar režim podršk, upoznavanje s tehnologijom centrala koje rade na vjetropogon te regulativa koja bi regulisala ovo područje i područje zaštite okoline. Kako kaže, planirane su tri centrale na vjetropogon s tim što su dvije već u izgradnji.



On je rekao da postoji još izazova i jedan od njih je dobijanje dozvola, jer sistem dobijanja dozvola treba biti pojednostavljen u smislu jednošalterske službe ili umanjivanje broja mjesta na koja je potrebno otići.



"Ova pitanja su ustanovljenja i priznata. Vjerujem da će doći do poboljšanja sistema dobijanja dozvola i generalno podrške", kazao je Rosen.