Na lokalitetu uz lijevu obalu rijeke Dobrinjke u naselju Dobrinja 5 počeli su pripremni radovi za izgradnju sportsko-rekreacionog centra Dobrinja, kazao je za Klix.ba izvršni direktor građevinske firme Unigradnja Amir Sabljica.

On je kazao da je sve spremno za početak gradnje, a da pripremni radovi podrazumijevaju čišćenje lokacije i istražne radove po pitanju postojanja instalacija.



"Do sada smo završili površinski iskop na dubini jednog metra i pronašli smo instalacije te sada čekamo da Općina Novi Grad Sarajevo zajedno s predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) Vodovod i kanalizacija pronađe tehničko rješenje. Potpisali smo okvirni sporazum za 2015. i 2016. godinu koji podrazumijeva izvođenje radova na bazenu, ali ugovor još uvijek nije cjelokupan. Bazenska školjka će biti veličine 50x25 metara, što je u okviru dimenzija olimpijskog bazena", izjavio je Sabljica.



U narednom periodu lokalitet Dobrinje će krasiti bazen olimpijskih dimenzija, sportski tereni, kao i ugostiteljski objekti. Novi sportsko-rekreacioni centar, čiji je urbanistički projekat uradio sarajevski IPSA Institut, predviđa moderne i atraktivne sadržaje, prvenstveno namijenjene mladim ljudima.



Iz Općine Novi Grad Sarajevo naveli su da je izmještena kanalizaciona mreža te su izvršena geološka ispitivanja s obzirom na to da je izgradnja objekta planirana na lokaciji nekadašnjeg korita Dobrinjke.



Iz Unigradnje su nam kazali da je u toku zimska pauza, a da su prvom fazom realizacije projekta predviđeni zemljani radovi, zatim termoizolaterski radovi te izrada bazenske kade i elektroopreme. Projektom je, osim izgradnje velikog otvorenog i manjeg bazena za djecu, predviđena i gradnja sportskih terena za odbojku na pijesku i ugostiteljskih sadržaja.



Planirano je i hortikulturno uređenje prostora u skladu s namjenom objekata, gdje će zelene površine činiti najmanje 30 posto ukupne površine prostora. Oko centra će biti postavljene klupe, korpe, panoi, rasvjeta, pješačke staze i drugi sadržaji koji će uljepšati i upotpuniti ovaj dio novogradske općine.



U toku ljetnih mjeseci objekat centar će biti korišten kao otvoreni bazen, a tokom zime je zamišljen kao klizalište, dok bi ostatak godine služio kao sportska ploha.