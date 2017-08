Iako naša država, izuzmemo li Hercegovinu, nije naročito poznata po uzgoju lubenice, postoje i primjeri koji itekako odstupaju od tih pravila. Jedan od njih je i porodica Čuturović iz Velike Kladuše, koja se skoro 30 godina bavi uzgojem lubenice. Od ove godine, poznata "Čutina lubenica" ima i specijalno dostavno vozilo –legendarni Golf 2 u bojama ukusne poslastice.

Iako naša država, izuzmemo li Hercegovinu, nije naročito poznata po uzgoju lubenice, postoje i primjeri koji itekako odstupaju od tih pravila. Jedan od njih je i porodica Čuturović iz Velike Kladuše, koja se skoro 30 godina bavi uzgojem lubenice. Od ove godine, poznata "Čutina lubenica" ima i specijalno dostavno vozilo –legendarni Golf 2 u bojama ukusne poslastice.