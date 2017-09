Reakcija Vlade Hrvatske na Todorićeve optužbe: Todorići su stvorili i uništili Agrokor, mi ga spašavamo

Nakon što je vlasnik Agrokora optužio Vladu Hrvatske za propast koncerna i najavio tužbu, stigle su i prve reakacije hrvatskih ministara. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je kazao da je porodica Todorić stvorila Agrokor, ali ga je i uništila te da Vlada sada radi sve da ga spasi.

"Agrokor je stvorila porodica Todorić, ona ga je, nažalost, očito i upropastila. Hrvatska Vlada je učinila sve što može da spasi i kompanije iz koncerna i zapravo cijelu hrvatsku privredu. Donijela je prijedlog zakona koji je gospodin Todorić sam prihvatio da se provodi, i to je to", kazao je Tolušić i odbacio Todorićeve tvrdnje da je zakon potpisao pod prisilom, prenosi Index.hr.Ministar državne imovine Goran Marić je istakao da je Todorić sam tražio pomoć države."Bivša uprava Agrokora dovela je kompaniju do okolnosti u kojima je sada, u nezavidnu situaciju, ali i sve dobavljače i vjerovnike, a i sam je Todorić tražio pomoć države. Najvažnije je da Agrokor kao sistem funkcioniše, da isplaćuje dobavljačima, da je sezona bila dobra i da je i vjerovnicima i OPG-ovima isplaćeno, a stara uprava to ne bi dozvolila i firma bi otišla u stečaj, a ljudi ostali bez posla", kazao je Marić.Podsjećamo, Todorić je danas u svom blogu optužio Vladu Hrvatske da je imala spreman plan da preuzme kontrolu nad Agrokorom te da je bila protuustavne i nezakonite nacionalizacije. Tvrdi da su Vladinom odlukom o nacionalizaciji Agrokora prouzrokovane dalekosežne privredne i finansijske štete koje se već mjere u milijardama kuna te je najavio tužbu.