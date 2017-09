Ivica Todorić najavio tužbu protiv Vlade Hrvatske: Zakon sam potpisao pod prisilom i prijetnjama

Ivica Todorić

Vlasnik Agrokora Ivica Todorić danas se putem saopćenja objavljenog na blogu prvi put oglasio u vezi činjenica vezanih za Agrokor te je optužio Vladu Hrvatske da je imala spreman plan da preuzme kontrolu nad Agrokorom zbog čega je najavio tužbu.

Vlasnik Agrokora Ivica Todorić danas se putem saopćenja objavljenog na blogu prvi put oglasio u vezi činjenica vezanih za Agrokor te je optužio Vladu Hrvatske da je imala spreman plan da preuzme kontrolu nad Agrokorom zbog čega je najavio tužbu.

Todorić je naveo da do sada nije istupao u javnost jer nije želio nanositi štetu Agrokoru, uposlenicima, investitorima i dionicama do sa stručnjacima ne utvrdi činjenice oko, kako ga naziva, najvećeg skandala u novijoj hrvatskoj historiji.



"Ciljano širenje dezinformacija i negativnih glasina kroz izjave najviših dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti tokom prvih mjeseci 2017. godine destabiliziralo je Agrokor. Lažima i manipulacijama Vlada u zabludu dovodi i cjelokupnu javnost. Služeći se konstrukcijama te potpuno neprimjerenim medijskim djelovanjem, stvoren je okvir za pridobijanje političkih saveznika. Umjesto činjenica i istine Agrokor su htjeli prikazati kao slučaj Parmalat sugerirajući otuđenje ogromnih suma novaca, no danas, sedam mjeseci kasnije, slučaja Parmalat nema", napisao je Todorić.



Dodaje da je cilj takvog djelovanja najviših dužnosnika Vlade i Sabora bio donošenje neustavnog zakona Lex Agrokor i nacionalizacija privatne imovine.



"Uprava Agrokora i ja smo potpisali aktivaciju zakona, a sada posebno naglašavam, pod ucjenom, prisilom, prijetnjama, manipulacijama zakonskim odredbama i neviđenim medijskim linčem. Početkom 2017. godine niti jedan vanredni događaj nije bio prisutan u poslovanju Agrokora. Naprotiv, stajali smo bolje nego ranije i imali velike perspektive. Naši su rezultati mjerljivi, a mjerljivi su i rezultati vanredne uprave koja danas upravlja otetom kompanijom", piše Todorić.



Ističe da je pod vanrednom upravom značajan dio Agrokorove imovine blokiran te da je izgubljena kontrola nad dijelom operacija u susjednim zemljama.



"Protiv Agrokora su pokrenute brojne sudske tužbe koje prijete ukupnoj stabilnosti i održivosti kompanije. Prihod je pao za otprilike 20 posto, a sinergije koje vrijede milijarde se uništavaju. Vanredna uprava dobavljače tretira nejednako. Agrokor je opterećen nepotrebnim i nelegalnim kreditom, koji su za sebe dizajnirali strvinarski fondovi, a založena je i sva ključna strateška imovina, i to trustu Madison Pacific ltd sa sjedištem u Hong Kongu. Ako se ovakvo stanje nastavi svi će vjerovnici, osim Ramljakovih povlaštenih fondova, njemu bliskih dobavljača, partnera, savjetnika i saradnika izgubiti ogromne vrijednosti", navodi Todorić.



Dodaje da je Vlada bila ključni sudionik te kampanje i provodilac protuustavne i nezakonite nacionalizacije.



"Danas se kula od karata koju su lažima izgradili Martina Dalić, Ante Ramljak i njihovi partneri i pomagači, ruši. Ostaju još bilance Agrokora i njegovih društava u kojima vanredna uprava na čelu s Antom Ramljakom konstrukcijama i pritiscima omogućuje ljudima iz fonda Knigthead da direktno upravljaju i manipuliraju bilancama. To čine kako bi stvorili pretpostavke za stjecanje stotina miliona eura nepripadajuće finansijske koristi. Agrokorove milijarde doista su izgubljene. No, ne mojom, niti krivicom mojih saradnika, nego vladinim aktivnostima uoči i nakon donošenja Lex Agrokora. O tome ću uskoro javno govoriti", poručio je Todorić.



Tvrdi da su Vladinom odlukom o nacionalizaciji Agrokora prouzrokovane dalekosežne privredne i finansijske štete koje se već mjere u milijardama kuna.



"Uništava se industrija i njezina tržišna pozicija u Evropskoj uniji. Hrvatska i regija pritom gube sinergijske učinke u EU. Takve odluke Vlade Republike Hrvatske zemlju su uvukle u poziciju visokog društvenog i političkog rizika za što neće moći izbjeći odgovornost jer iza svakog protupravnog otimanja, iza svakog kriminala, uvijek stoje pojedinci s konkretnim imenima i prezimenima. Stoga ću u narednom vremenu, a u cilju zaštite vrijednosti ulaganja u Agrokor, radnih mjesta i privrede država u kojima poslujemo, pokrenuti sve pravne radnje koje su mi na raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i pred međunarodnim tijelima. Pritom ću javnim istupima i objavom relevantnih dokumenata u potpunosti razotkriti spregu politike, privatnih interesa čelnika fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora, a koja je stvarni razlog donošenja neustavnog Lex Agrokora", piše Todorić.