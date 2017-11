Radnici u Swarovskom zabrinuti jer se proizvodnja seli u Srbiju

Foto: EPA-EFE

Radničko vijeće austrijskog proizvođača kristala Swarovski zabrinut je stanjem u kompaniji, koja sve više proizvodnje iz fabrike u Wattensu seli u Srbiju, prenose mediji.

"Sve manje i manje se proizvodi u Wattensu, naš menadžment je opredijeljen za selidbu radnih mesta. Srbija je čini se lijek za jeftinu proizvodnju, samo je pitanje da li je to etično ili ne", rekao je Ernst Daberto, predsjednik Radničkog vijeća listu Tiroler Tageszeitung.



On je konstatirao da se sve više troškova, poput administrativnih, dijeli na sve manji broj zaposlenih u proizvodnji.



Radnici u Wattensu od 27. oktobra do 4. novembra poslani su na dopust, a ovaj prekid rada unio je strah među zaposlene.



Swarovski je priznao da je stanje u Wattensu napeto.



Kompanija je saopćila kako pritisak na profitabilnost na lokaciji Wattens još nije olakšan, iako ove godine u cjelini očekujemo rast u poslovnoj jedinici sa kristalima.



Volumen proizvodnje u Wattensu potonuo je jer umjesto velikih količina kupci sve više traže kolekcije s manjim količinama.