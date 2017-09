QSS je u 20 godina poslovanja realizirao više od 500 projekata i digitalizirao više od 1000 organizacija. Poslovni jubilej će obilježiti organizacijom regionalne konferencije o digitalnoj transformaciji ”Bosnia goes digital”

QSS je u 20 godina poslovanja realizirao više od 500 projekata i digitalizirao više od 1000 organizacija. Poslovni jubilej će obilježiti organizacijom regionalne konferencije o digitalnoj transformaciji ”Bosnia goes digital”

Sarajevski QSS, jedna od vodećih IT kompanija za programska i rješenja u cloudu te sistemske integracije u regiji ove godine obilježava 20 godina uspješnog poslovanja.QSS je u 20 godina realizirao više od 500 projekata te je višegodišnji partner vodećih globalnih IT lidera poput tvrtki Adobe, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Symantec i drugih.Zahvaljujući izgrađenim vlastitim stručnjacima i kapacitetima u "cloud" tehnologiji te mreži renomiranih partnera QSS se pozicionirao kao lider u projektima digitalne transformacije u BiH. Digitalna transformacija ubrzano mijenja sve privredne grane širom svijeta te otvara nove poslovne modele i prilike za novu dodanu vrijednost, kako za biznise tako i za građane. Potencijal digitalne transformacije je velik, posebno za male i srednje kompanije, kojih je najveći postotak u privredama poput bosanskohercegovačke, a kojima tehnologija otvara globalno tržište i omogućava brzo skaliranje biznisa.QSS je uspješno digitalizirao poslovanje preko 1000 bh kompanija, agencija i organizacija, a neki od realiziranih projekata su od nacionalnog značaja za BiH. QSS je podržao provođenje parlamentarnih izbora u BiH 2010. godine, projekt fiksalizacije u Federaciji BiH, projekt eGovernment za Vijeće Ministara BiH te zadnji popis stanovništva u BiH. Projekt elektroničkog školskog dnevnika koji je QSS implementirao u sklopu pilot projekta u Kantonu Sarajevo primjer je kako digitalna transformacija može imati široku primjenu u svakodnevnom životu.Više o QSS-u i realiziranim projektima koji su uveliko unaprijedili način poslovanja te olakšali svakodnevne aktivnosti možete vidjeti u novom korporativnom filmu.QSS će poslovni jubilej obilježiti organizacijom regionalne konferencije o digitalnoj transformaciji pod nazivom "Bosnia goes digital" koja će okupiti 300-tinjak predstavnika iz poslovne, akademske i političke zajednice. Konferencija će se održati 28. septembra u Mixer house Sarajevo.