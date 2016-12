Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine otvorio je jučer u Mostaru prvu Laboratoriju za referentno ispitivanje motornih karakteristika tečnih goriva u našoj zemlji.

Uz podršku Vlade Republike Slovenije i njenog programa međunarodnog razvoja, Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije (CMSR) te u saradnji sa poduzećem HERKON d.o.o. Mostar, novouspostavljena laboratorija će biti prva koja pokriva sve parametre opisane u evropskim normama EN 590 za dizel goriva i EN 228 za benzinska goriva u skladu sa korespodentnom EU Direktivom 2009/30/EC.



Svečanom otvaranju prisustvovali su visoki dužnosnici i gosti iz Slovenije i BiH. U slovenačkoj delegaciji koju je predvodila državna sekretarka i zamjenica ministra za privredu i tehnologiju Republike Slovenije Eva Štravs Podlogar, bili su i direktor Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Gašper Jež te direktor Instituta za kovinske materijale i tehnologije iz Ljubljane doc. dr. Matjaž Godec. Među zvanicama je bio i slovenački ambasador u BiH Iztok Grmek. Goste su dočekali zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević, direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić, te direktor mostarske kompanije HERKON d.o.o Bernard Jovanović.



Nakon svečanog presjecanja vrpce gostima se obratio direktor Instituta za mjeriteljstvo Zijad Džemić, koji je rekao da Institut kao samostalna državna upravna organizacija koja odgovara direktno Vijeću ministara BiH nastavlja u okviru svojih zakonom definisanih nadležnosti i u okviru svojih mogućnosti da rješava probleme i zadatke koje BiH ima na putu priključenja Evropskoj zajednici, obezbjeđujući uslove za provedbu pojedinih direktiva EU, da svojim djelovanjem pokušava unaprijediti kvalitet života građana i zaštiti potrošače u BiH.



Novootvorena laboratorija je odličan primjer ovakvog rada Instituta. Naime, u BiH trenutno radi šest akreditovanih laboratorija koje koriste aplikativne instrumente i primjenjuju indirektne metode u svrhu ispitivanja oktanskog i cetanskog broja tečnih goriva. Do sada nije postojala laboratorija na teritoriju BiH koja raspolaže kapacitetima za provođenje najtačnijih tj. direktnih primarnih metoda. Otvaranjem ove laboratorije postojeće akreditovane laboratorije će koristiti njene usluge za referentno ispitivanje motornih karakteristika tečnih goriva u smislu sudjelovanja u interkomparacijama u BiH i van BiH, što će omogućiti provjeravanje i potvrđivanje njihovih mogućnosti, održavanje statusa akreditacije, te osigurati bolji kvalitet pruženih usluga za sve korisnike. Jedini proizvođač tečnih goriva u BiH Rafinerija nafte Brod će koristiti usluge Laboratorija za referentno ispitivanje motornih karakteristika tečnih goriva, poređenjem svojih rezultata sa referentnim koje će davati nova laboratorija, a to će značajno unaprijediti proizvodni proces i kontrolu kvaliteta proizvoda Rafinerije. Laboratorija će u suradnji sa inspekcijskim organima biti korištena za potrebe inspekcijskog nadzora, kao i u svrhe vještačenja u sudskim sporovima, istakao je Džemić ovom prilikom.



Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar govoreći o važnosti saradnje dvije zemlje na ovako značajnim projektima naglasila je da se ovdje ne radi samo o finansijskim sredstvima i donacijama, nego je važan i prenos znanja i iskustva slovenačkih eksperata i preduzeća iz ove prijateljske zemlje.



"Dobra saradnja dvije zemlje je važna za razvoj zajedničkih projekata u budućnosti jer imamo kompatibilne privrede. U 2015. slovenačke investicije u BiH bile su 460 miliona eura i veće su za 5% nego godinu ranije. Dok su investicije iz BiH u Sloveniju također porasle i iznosile su 32 miliona eura u 2015. i veće su za 23% nego u 2014. godini", dodala je Štravs Podlogar.



O značaju nove laboratorije govorio je i zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mato Franjičević, te istakao da su ovo koraci ka uvođenju reda na tržištu nafte i naftnih derivata. Ali i da je ovo iskorak ka zaštiti okoliša i smanjenju zagađenje zraka. Gašper Jež iz agencije CMSR istakao je da su u saradnji sa Institutom za mjeriteljstvo BiH do sada opremili tri laboratorije, među kojima je i donacija za ovu u vrijednosti od 900.000 eura.



"Ova laboratorija će uvesti red na tržište BiH kada su u pitanju nafta i naftni derivati, ali za to je neophodno i obezbjeđenje zakonske podloge, kao i inspekcijskih organa koji će uspostaviti taj red na tržištu BiH po EU standardima", istakao je Jež. Bernard Jovanović, direktor Herkona zahvalio se institucijama Republike Slovenije na izuzetno vrijednoj donaciji kao i Institutu za mjeriteljstvo BiH koji su prepoznali pouzdanog partnera sa kojim su realizovali ovaj projekat, te istakao da je osnovni cilj ispitivanja kvalitete goriva usporedba sa kvalitetom goriva propisanim evropskim normama.



Pomenimo da potrošnja tečnih energenata, primarno benzinskih i dizel goriva, u Bosni i Hercegovini iznosi oko 1,7 milijardi litara na godišnjem nivou. Osnovni faktor kod formiranja cijene je svakako kvalitet goriva, koji se reflektuje u oktanskom, odnosno cetanskom broju koji će se sada moći direktno mjeriti.