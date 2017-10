Prema zvaničnim podacima FBiH, poslovno najperspektivnije područje je općina Tešanj, u kojoj je u posljednje dvije godine zaposleno blizu 1.750 osoba.

Na osnovu podataka Vlade FBiH, za nešto više od dvije godine u FBiH zaposleno je ukupno 32.000 ljudi. U istom periodu, nezaposlenih na evidencijama biroa za zapošljavanje je za 36.375 manje. Razlika od nešto više od četiri hiljade ljudi koja se pojavljuje je u onim osobama koje su u tom periodu odjavljene s biroa i vjerovatno napustile BiH.Ukupan broj zaposlenih 30. juna ove godine u FBiH iznosio je 508.113, dok je nezaposlenih bilo 355.288.Treba istaći da su znatan doprinos u smanjenju nezaposlenosti dale kompanije osnovane u posljednje dvije godine. Tako je 10 novih firmi u FBiH zaposlilo nešto više od 1.000 ljudi, a najviše u Tuzli i sarajevskoj općini Novi Grad.Tuzlanska kompanija Bingo je na vrhu liste firmi koje su u posljednje dvije godine zaposlile najviše radnika. Tako je u toj kompaniji u spomenutom periodu zaposleno 1.814 radnika. Prvih deset kompanija sa spomenute liste ukupno je u posljednje dvije godine zaposlilo 3.786 radnika.Kada je riječ o općinama u FBiH u kojima je najviše porasla zaposlenost, na vrhu je Tešanj, zatim Mostar, a slijede Gračanica, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Travnik, Zenica, Visoko, Gradačac i Živinice.Porastao je i broj registrovanih privrednih subjekata od 2014. do 2106. godine i to za 3.608 novih privrednih subjekata. U tom periodu zabilježen je i rast BDP-a za 8,95 posto, odnosno milijardu i 572 miliona KM. Treba istaći da je u posljednje dvije godine porastao i broj prikupljenih direktnih i indirektnih poreza, a povećan je i izvoz.Bez obzira na sve, budžet je dodatno opterećen činjenicom da je u posljednjih 26 mjeseci Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja dobio blizu 25.000 novih penzionera, a najveće povećanje broja novih penzionera bilo je u periodu od marta do decembra 2015. godine, kada je registrovano blizu 17.000 novih penzionera.Prosječna neto plaća za august 2017. godine u FBiH iznosi 863 KM.