Todorić o finansijskoj reviziji Agrokora: Jasno je da su brojke namještene

Ivica Todorić

Nakon što je privremena uprava Agrokora objavila "Prezentaciju revidiranih finansijskih izvještaja za 2016. godinu", bivši vlasnik te korporacije Ivica Todorić na svom blogu se oglasio poručivši da je utvrdio nekonzistentnost i parcijalno prikazivanje podataka u javnosti.

Vanredni povjerenik Ante Ramljak govori o tri divizije Agrokora; Prehrambena industrija, Poljoprivreda i Maloprodaja čije izvještaje je predstavio u četvrtak.



"Za prehrambenu industriju i poljoprivredu kaže kako te divizije 'imaju gubitke ali ti sektori rade vrhunski'.Za diviziju Prehrambene industrije kaže da firme posluju odlično, da se radi o jednokratno otpisanim stavkama unutar kompanija i da kapital nije negativan. Za diviziju Poljoprivreda navodi primjer Belja i ističe dokapitalizaciju od 1,4 milijarde kuna. Za sve poljoprivredne tvrtke govori kako su raščišćavali negativne stavke, ali da firme posluju odlično i da kapital nije negativan", poručuje Todorić.



Što se tiče divizije Maloprodaja, Ramljak je kazao da je Konzum u 2016. godini poslovao s operativnom dobiti. No, zbog otpisa ima negativan rezultat. Također je naglasio da otpisi nemaju utjecaj na operativno stanje kompanije. Istaknuto je da su najveći otpisi vezani uz procjenu testa vrijednosti imovine.



Konzumova najznačajnija pojedinačna stavka ispravka vrijednosti je na kompaniji IDEA u Srbiji.



"Istina je da Konzum nije u potpunosti završio proces spajanja IDEA-e i Mercatora Srbija ali samo spajanje je započeto, radili su ga ponajbolji konsultanti za tu vrstu posla u Evropi. Dokumentacija o tome postoji u Konzumu i IDEA-i. Iz prezentacije je vidljivo da se rezervacije u najvećem dijelu odnose na interne odnose, a prezentirane otpise smatram najvećim dijelom neprihvatljivima, neke i protuzakonitima. Iz prezentacije se kao nepobitna činjenica vidi kako su brojke namještane sa tačno određenim ciljem, što je nedopustivo. Iz toga proizlazi da se u kompanijama radilo po nalogu. Sličan izvještaj privremene uprave sam i očekivao. Međutim, ono što nisu mogli izbjeći je činjenica da su kompanije pokazale svoju snagu i pravac u kojem su se do sada kretale", smatra Todorić.



Naglašava da prezentirani finansijski izvještaji privremene uprave kompanija u potpunosti potvrđuju poslovnu strategiju koju je Agrokor imao krajem 2016. godine, kao čvrst plan za neprekidan razvoj grupe u narednim godinama.



"Nakon preuzimanja Mercatora, stekli su se uvjeti za operativno i finansijsko restrukturiranje Agrokora, koji su otpočeli početkom 2015. godine. U međuvremenu prehrambena industrija je potpuno pripremljena za IPO, imamo valjanu dokumentaciju za pripremu i početak procesa i trading na londonskoj berzi koji je trebao početi u svibnju 2017. godine. Nadalje, poljoprivredna divizija je potpuno operativno pripremljena i napravljena je valjana dokumentacija za početak rada na pripremi za IPO-a koji se očekivao 2018 .godine. Istina je da je maloprodaja bila u punom zamahu operativnog restrukturiranja koje bi se završilo do ljeta 2018. godine, nakon čega bi i te kompanije došle u punu kondiciju konkurentnosti", istakao je Todorić.



U Zaključku prezentacije stoji:



"Negativan kapital koji je proizašao iz provedenih uskladbi će se adresirati kroz prijedlog nagodbe na kojem Izvanredna uprava sa svojim timovima intenzivno radi“.