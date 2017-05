Stručnjaci o povratku Mercatora: Predstoji zanimljiva utakmica, benefit će imati potrošači

Foto: EPA

Upravitelj Agrokora Ante Ramljak, kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske, najavio je danas u Sarajevu da će tržne centre Konzuma u BiH preuzeti Mercator, jer su shvatili da je Mercator prepoznatljiviji i da je imao više uspjeha od Konzuma. Ekonomski stručnjaci su ovaj potez uprave Agrokora okarakterisali kao hvalevrijedan.

Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Anto Domazet smatra da je dobra odluka da se brend Mercatora vrati u Bosnu i Hercegovinu i preuzme maloprodaju Agrokora.



"Mercator će preuzeti finansijske obaveze koje je Konzum imao, a to će povratiti povjerenje dobavljača. Osim toga, Mercator je imao mnogo jasnije vrijednosti po kojima se diferencirao u odnosu na konkurenciju, nego što je to Konzum uspio kasnije da uradi. Vratit će se ponovno brend koji asocira na više vrijednosti u maloprodaji, iza kojeg stoji i odgovarajući kvalitet usluge, a posebno asortiman proizvoda. Sjetit ćemo se da je asortiman bio mnogo raznovrsniji i bogatiji, nego što je to pružao Konzum. Oni su mnogo više vezani za slovenačke vrijednosti u biznisu", kazao je profesor Domazet za Klix.ba.



Dodao je da se, u tom smislu, može očekivati da će potrošači nagraditi taj potez i da će ih to vratiti prema većoj lojalnosti prema tom marketinškom brendu.



"Istovremeno ćemo imati na bosanskohercegovačkom tržištu mnogo jasniju poziciju i drugih maloprodajnih lanaca, prije svega Binga, koji će u odnosu na Mercator također biti mnogo više prepoznatljiv. Imat ćemo mnogo jasniju situaciju na našem tržištu maloprodaje u Bosni i Hercegovini", cijeni Domazet.



Kada je riječ o dugovima Konzuma prema dobavljačima, profesor Domazet smatra da je to sve aranžman koji je dogovoren u okviru Agrokora i da će to biti samo izvršni dio prenesen na Mercator, koji će praktično jednu strategiju Agrokora realizirati na taj način da na tržištu Bosne i Hercegovine konsolidira situaciju u smislu izmirenja obaveza prema dobavljačima i u smislu nekog novog marketinškog istupa na tržištu Bosne i Hercegovine.



Ekonomski analitičar Admir Čavalić rekao je za Klix.ba da smatra da je to jedan zaista hvalevrijedan potez, da tržne centre Konzuma u BiH preuzme Mercator.



"Ono što je dobro za bh. ekonomiju je da se Mercator ponovo vrati na tržište i to prije svega zato što Slovenija posmatra Mercator kao strateško preduzeće, odnosno preduzeće od strateškog nacionalnog interesa. Slovenija je spremna, a to je u nekoliko navrata pokazano u proteklom periodu, da stane iza Mercatora. To znači da stabilnost čitavog trgovinskog sektora pod Konzumom, odnosno sada Mercatorom, garantuje Slovenija. Nešto što je zaista pozitivno u kontekstu bosanskohercegovačke ekonomije, naročito zarad zadržavanja postojećih radnika, odnosno zadržavanja postojeće radne snage. Mislim da se suštinski, kada je riječ o radnim odnosima, neće ništa posebno mijenjati", kazao je Čavalić za Klix.ba.



Dodao je da je siguran u to da će nova uprava, odnosno da će Mercator krenuti sa određenim poslovnim operacijama, reformama poslovanja, racionalizaciji i slično, kako bi nastojali da budu rentabilni i na duži rok profitabilni u Bosni i Hercegovini.



"Jasno je da se pregovaračka moć Mercatora u okviru Agrokor grupacije u ovom trenutku zaista raste. Izuzetno je visoka u kontekstu Agrokorove uprave i slično. To znači da će Mercator, vjerujem u to, imati potpunu autonomiju u donošenju bilo kakvih odluka vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Slično je sada u Sloveniji. Centrala iz Zagreba neće imati pretjeran utjecaj na poslovanje Mercatora i to čisto iz razloga što treba da se bavi vlastitim, primarnim poslovima, u Hrvatskoj", cijeni Čavalić.



Istakao je kako je u fokusu spasa Agrokora da se pokuša spasiti hrvatska trgovinska, a samim tim i prehrambena koja se na nju naslanja.



"To znači da Agrokor trenutno ima dosta većih problema i sasvim je normalno i prirodno da Mercatoru prepusti da se bavi poslovnim operacijama u Bosni i Hercegovini", kazao je Čavalić.



Prema njegovim riječima, bit će dosta interesantno posmatrati nastup Mercatora, u odnosu na konkurenciju.



"Prvim ulaskom u Bosnu i Hercegovinu Mercator je uzimao jednu posebnu trgovinsku nišu: srednja do više klase bh. građana. To ih razlikuje od Konzuma i konkurentskog Binga, koji su išli na niske cijene za sve. Bit će interesantno gledati promjenu poslovne strategije Mercatora u kontekstu Bosne i Hercegovine. Zanimljivo će biti posmatrati kakav će sada biti nastup, s obzirom na to da uzima Konzum koji je pokušao cjenovno konkurisati glavnom domaćem konkurentu", objašnjava Čavalić.



Naveo je da Mercator šalje jedan pozitivan signal dobavljačima, što će svakako biti dobro u kontekstu eventualne nestašice određenih namirnica u Konzumovim prodavnicama, što je u Hrvatskoj bio problem.



"Mislim da se to neće desiti u Bosni i Hercegovini, jer dolaskom Mercatora dobavljači dobijaju jedan tržišni signal da se stvari normalizuju da će njihova potraživanja biti naplaćena, što znači da mogu opet da prate Konzum, odnosno Mercator u vlastitim trgovinskim nastupima", kazao je Čavlić.



Zaključio je da svakako predstoji jedna zanimljiva tržišna utakmica na domaćem terenu, što je uvijek dobro za krajnjeg potrošača.



"Kada imate jaku konkurenciju između trgovinskih kompanija, uvijek krajnji benefit toga ima krajnji potrošač", poručio je Čavalić.