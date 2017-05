Smailbegović: Novi zakon o turizmu olakšava rad privrednicima u Federaciji BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Poslovni subjekti više neće plaćati članarine turističkim organizacijama, jedna je to od najvažnijih novina koju donosi zakon o turizmu u Federaciji BiH.

Dosadašnje zakonsko rješenje koje regulira oblast turizma u Federaciji BiH zahtijevalo je unapređenja i izmjene da bi rezultati s terena u narednom periodu bili što bolji. Bosnu i Hercegovinu prošle godine posjetio je 678.271 turist, od kojeg je ova privredna grana zaradila više od 660 miliona dolara ili više od milijarde i 174 miliona KM, podaci su iz novog izdanja Indeksa konkurentnosti turizma, koji svake godine priprema Svjetski ekonomski forum (WEF). Samo u Federaciji BiH u martu 2017. boravilo je 50.870 turista, što je za 12,3 posto više u odnosu na mart 2016., a u odnosu na februar ove godine više je za 54,4 posto.



Vođeni ciljevima iz Reformske agende kojom se predviđa i ukidanje parafiskalnih nameta, predloženim zakonom se ukida dosadašnja obaveza plaćanja članarine. Poslovni subjekti u Federaciji BiH, bez obzira na djelatnost kojom se bave, dosad su na ime članarine bili obavezni plaćati 0,05 posto od ukupnog godišnjeg prometa. Ubuduće će to biti veliko olakšanje svim privrednicima osobito onima koji nemaju direktnu vezu s turizmom.



Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović kazao je za Fenu da će novi zakon o turizmu u znatnoj mjeri pomoći privrednicima u FBiH, s obzirom na to da većina njih iz svoje godišnje dobiti izdvaja pozamašnu cifru za nešto od čega nemaju nikakvu korist.



"Mi smo već ranije Vladi Federacije BiH uputili prijedlog za ukidanje Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama, između ostalog, zbog neusklađenosti odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH i Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama FBiH saustavima FBiH i BiH, disproporcije u prihodu od turističke takse i doprinosa, te generalne potrebe za rasterećenje privrede. Naš prijedlog nije naišao na odobrenje tadašnje Vlade FBiH pa nas raduje da su ovi prijedlozi uvršteni u novi zakon", dodao je Smailbegović.



Vijeće stranih investitora još 2015. godine pokrenulo je dijalog i započelo aktivnosti na smanjenju parafiskalnih nameta kao jednoj od mjera rasterećenja privrednika i poboljšanja poslovnog ambijenta. Kompanije okupljene u Vijeću smatraju da je predloženo zakonsko rješenje u skladu s programom ekonomskih reformi na koje se obavezala Vlada Federacije BiH koje za cilj imaju rasterećenje privrede.



"Članice Vijeća stranih investitora BiH smatraju da je jedan od ključnih ciljeva ekonomskih reformi ka boljem poslovnom okruženju, zapravo smanjenje parafiskalnih nameta. Tu se prije svega misli na namete koji se odnose na različite takse, naknade i članarine. To nisu takse, naknade i članarine koje se plaćaju za određene usluge, dozvole ili licence. Po svojoj prirodi to su zapravo porezi koji se prikupljaju od velikog broja, a ako ne i svih firmi. Tokom zadnjih godina njihov broj je povećan. Oni značajno doprinose troškovima poslovanja privatnim firmama i sprečavaju priliv stranih investicija. Nijedna mjera ili izmjena sama po sebi neće nešto značajno poboljšati ukoliko nije dio sveobuhvatnih mjera koje trebaju rezultirati manjim poreznim opterećenjem za kompanije uz predvidiv i poticajan porezni okvir. Kada govorimo o konkretno o turizmu, važno je da se ta oblast legislativno uredi jednim sveoubuhvatnim zakonom", kazao je Feni predsjednik Upravnog odbora VSI Branimir Muidža



Predloženim zakonom, među ostalim, predviđeno je formiranje registra svih turističkih subjekata, agencija, smještajnih kapaciteta i registrovanih turističkih vodiča s položenim ispitima čime bi se transparentnost podigla na mnogo viši nivo, a turistima olakšao dolazak i boravak u Bosni i Hercegovini.



Hamid Kurjaković, dugogodišnji turistički radnik i voditelj više projekata iz oblasti turizma, također naglašava značaj zakonskog i strateškog okvira za razvoj turizma, s obzirom na to da se radi o oblasti koja je veliki resurs za zapošljavanje, te valorizacije naših turističkih potencijala.



"Generalno je važno da se tačno koncipira koji je interes države za razvoj turizma, kao i da se koncipira uloga svakog segmenta i svih elemenata u ovoj oblasti. Smatram da je jako važno riješiti pitanja finansiranja i odabira dobrih kadrova koji rade u turističkim organizacijama", kazao je Kurjaković.