Direktor Qatar Airwaysa Abar al Baker započeo je svoje izlaganje izjavom kako je katarska kompanija i ranije htjela uspostaviti liniju sa Sarajevom, ali nažalost nisu bili u mogućnosti."Ipak, sada smo tu i objasnit ću vam koliko je Qatar Airways rastao. Naime, današnji Qatar Airways pokrenut je 1997. godine i već u 2011. godini zaokružili smo 100 linija, a iza sebe imamo veći boj nagrada 'Aviolinija godine'. Qatar Airways nije samo kompanija koja prevozi ljude, mi smo konglomerat koji posjeduje hotele, aviokompaniju za transport tereta, aerodrom Hamad, kompaniju za catering i druge srodne djelatnosti. Qatar Airways trenutno posjeduje 200 aviona, a naručeno je novih 300 letjelica te vrijednost svih prelazi 90 milijardi dolara", kazao je Al Baker.Podsjećamo, Avion Qatar Airwaysa iz Dohe sletio je u utorak na Međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je obavljen dugo očekivani inauguralni let."Letovi za Sarajevo će biti realizirani avionom Airbus A320, dok će nakon njega uslijediti korištenje Airbusa A321neo. Nažalost, ne možemo sletjeti na vaš aerodrom većim letjelicama zbog ograničenosti dužine i širine piste. Nadam se da će vlasti proširiti aerodrom kako bi dozvolile rast avioindustrije u Bosni i Hercegovini, koji ima ogromni potencijal", rekao je Al Baker.Let iz Sarajeva do Dohe traje blizu pet sati. Zahvaljujući uspostavi ove linije, putovanje iz Sarajeva do Sydneyja trajat će 21 sat, dok je donedavno on trajao više od 24 sata. Također, potencijalno putovanje iz Sarajeva do Bangkoka trajat će svega 12 sati, što je za tri sata manje nego do sada.Pored Sarajeva, kompanija je ove godine uspostavila linije s gradovima kao što su Malaga, Skoplje, San Francisco i Canbera.Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Armin Kajmaković istakao je važnost povezivanja Sarajeva sa svjetskim destinacijama."Ova linija će približiti Sarajevo mnogim odredištima do kojih će putnici moći doći preko aerodroma Hamad. Sarajevski aerodrom se razvija i sada ga koristi 20 aviokompanija, a u toku je proces širenja kapaciteta koji će omogućiti i do 2.000.000 putnika godišnje", rekao je Kajmaković.Podsjećamo, let za relaciji Doha - Sarajevo - Doha obavljat će se četiri puta sedmično, a ukoliko bude potrebe broj letova će biti udvostručen.