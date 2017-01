Privatni sektor je najvažniji sektor u BiH jer može obezbijediti radna mjesta, ne samo za mlade ljude već i za one starije koji su u potrazi za poslom, zaključci su konferencije "Liderstvo u biznisu". Određeni pomak u stvaranju boljeg okruženja za razvoj privatnog sektora je napravljen, ali napori moraju biti nastavljeni jer dugoročna nezaposlenost, javni deficit i javni dug ostaju ključni izazovi kojima se treba pozabaviti.

