"One book for peace" osvojio zlatnog lava u Rovinju prema odluci agencijskog žirija

Završen je i deseti, jubilarni Weekend Media Festival u Rovinju koji je okupio preko 5.000 učesnika, preko 550 novinara i preko 50 agencija iz regiona. Po prvi put na ovom festivalu u sklopu dodjele Balcannes lavova imali smo priliku da saznamo kako na iste projekte gledaju oglašivači, agencije i novinari.

Čak 55 agencija je konkurisalo na BalCannesu, a stručni žiri od 25 članova (oglašivača, novinara i agencija) iz cijele regije u jakoj konkurenciji od 120 projekata izabrao je 25 najboljih projekata Adriatic regije i dodijelio nagrade najboljim od najboljih.



Najboljim projektom prema mišljenju agencijskog žirija proglašen je ”One book for peace” agencije New Moment New Ideas Company. Podsjetimo agencija New Moment je prije samo nekoliko mjeseci kući donijela pet lavova iz Kana koji predstavljaju prestižnu nagradu za sve agencije svijeta



"Svijetu je potrebna poruka mira! Mi vam je šaljemo iz Bosne i Hercegovine, države gdje žive tri vjere i najbolji ljudi na svijetu", poručuje Maja Bajić Rudinac, Client Service direktor u ovoj agenciji.